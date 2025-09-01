주거성능, 신축 아파트 수준으로 탈바꿈

[헤럴드경제=서정은 기자] 삼성물산은 노후 공동주택의 건축물 구조는 유지하면서 주거 성능을 신축 아파트 수준으로 끌어올리는 ‘넥스트 리모델링’을 선보인다고 1일 밝혔다.

넥스트 리모델링은 2000년대 이후 지어져 건물의 물리적 구조 성능은 크게 저하되지 않았지만 공간 활용이나 각종 편의 등 ‘사회적 성능’ 노후화로 불편을 겪는 아파트 단지를 대상으로 한다.

삼성물산은 기존 골조를 활용하면서도 내·외관 디자인을 대대적으로 바꾸고 공간 재구성 설계, 로봇 친화형 환경, 인공지능(AI) 시스템, 최신 주거성능 기술, 맞춤형 커뮤니티 등을 적용해 삶의 질을 높이는 하이엔드급 주거를 구현하겠다고 강조했다.

기존 건물 구조를 유지하므로 안전성 검토 등 인허가 기간을 줄일 수 있고, 건물 철거를 수반하지 않아 2년 이내에 공사가 가능하다는 점도 특징이다. 이를 통해 자원 절약, 안전 리스크 최소화 등 이점도 있다.

삼성물산은 리모델링을 통해 래미안 브랜드를 단 신축 아파트로 탈바꿈해 주거 만족도 개선뿐 아니라 자산가치 상승도 기대된다고 강조했다.

한편 삼성물산은 지난달 27일 서울, 부산, 대구, 광주광역시 등에서 2000년대 초중반 준공한 12개 아파트 단지와 파트너십 구축 행사를 개최했다.

한국건설기술연구원, LX하우시스 등과 업무협약을 맺고 유망 스타트업을 발굴해 스마트홈, 친환경 자재, 에너지 절감, 자동주차 등 미래 주거기술 관련 네트워크를 확대하고 있다.

김상국 삼성물산 주택개발사업부장(부사장)은 “넥스트 리모델링은 건축물의 생애주기를 연장하는 가장 합리적인 해법”이라며 “선진 기술과 상품 경쟁력을 바탕으로 노후 주거단지에 대한 다양한 재생 모델을 시장에 제안하고 정착시켜 주거 문화를 선도하는 기업의 역할과 책임을 다하겠다”고 강조했다.