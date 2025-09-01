[헤럴드경제=박혜림 기자] “손흥민 효과가 이 정도?”

축구선수 손흥민의 미국프로축구(MLS) 이적으로 애플이 웃었다. 손흥민 경기를 보기 위한 팬들이 애플TV로 몰리며, 당초 1% 미만에 불과했던 국내 시장 점유율이 반등 조짐을 보이고 있다. 실제 애플TV의 국내 일간활성사용자수(DAU)도 손흥민 데뷔 이후 1만명 이상 늘었다. 반면 손흥민 효과를 기대하며 프리미어리그 중계권에 4200억원을 쓴 쿠팡플레이는 아쉬운 상황을 맞이했다.

1일 아이지에이웍스 앱 통계 분석 플랫폼모바일인덱스에 따르면, 손흥민이 LA FC 경기에 출전한 날마다 애플TV의 DAU가 급증한 것으로 나타났다.

8월 10일과 17일, 24일의 DAU는 각각 1만3270명, 1만5243명, 1만3522명. 이는 애플 운영체제인 iOS를 제외한 안드로이드 이용자 수만을 반영한 수치다. iOS 사용자까지 아우르면 실제 DAU는 이보다 훨씬 높을 것으로 추정된다.

손흥민이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 떠나 미국프로축구(MLS)로 이적한다는 소식이 전해지기 이전인 7월만 해도 애플TV의 평균 DAU는 1000명이 채 되지 않았다. ▷7월26일 679명 ▷7월27일 569명 ▷7월28일 679명 ▷7월29일 724명 ▷7월30일 740명 등에 불과했다. 하지만 손흥민이 LA FC로 이적한 8월 들어 일 평균 사용자수가 수천 명 단위로 치솟았다.

▷8월18일 3086명 ▷8월19일 2289명 ▷8월20일 2411명 ▷8월21일 2419명 ▷8월22일 3208명 ▷8월23일 4936명 등 손흥민의 경기가 열리지 않는 기간에도 하루 평균 2000~3500명이 애플TV를 시청했다. 앞서 애플은 지난 2022년 한화 약 3조4700억원을 투입해 10년간 MLS의 경기를 독점 중계하는 계약을 체결했다.

애플TV의 국내 시장 점유율은 왓챠(0.7%)와 유사한 1% 미만으로 추정된다. 하지만 손흥민이 MLS로 이적함에 따라 시장 점유율이 큰 폭으로 늘어날 것으로 예상된다.

반면 지난해 프리미어리그 중계권을 따기 위해 6년간 총 4200억원이라는 거금을 투자한 쿠팡플레이는 뼈 아픈 상황이다.

모바일인덱스에 따르면 EPL 개막전이 열린 지난달 16일 쿠팡플레이의 DAU는 96만368명이었다. 이는 올해 주말 평균 DAU(90만8410명)보다 6.8% 늘어난 수치다. 다만 큰 스포츠 행사가 열릴 때마다 쿠팡플레이의 DAU가 100만명을 훌쩍 넘긴 것을 상기하면 다소 아쉬운 수치다. 유럽 유명 축구 구단을 초청하는 ‘2025 쿠팡플레이 시리즈’ 기간 손흥민의 토트넘 고별전이 열린 지난달 3일 쿠팡플레이의 DAU는 128만 1351명으로, 근래 들어 가장 높았다.

일단 업계에서는 손흥민 부재에 따른 쿠팡플레이의 타격이 제한적일 가능성을 점치고 있다. 손흥민의 이적으로 와우 멤버십으로 쿠팡플레이 시청은 물론 로켓 배송 혜택을 누리던 구독자가 구독을 해지할 것이라고 단정짓기는 어렵다는 것이다. 다만 유럽 4대 리그를 모두 볼 수 있는 쿠팡플레이 스포츠패스의 구독을 끊을 가능성은 배제할 수 없다. 스포츠패스의 구독료는 단독 구독시 1만6600원, 와우 멤버십(7890원)과 함께 구독 시 9900원이다.