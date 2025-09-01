[헤럴드경제=권제인 기자] “퇴근길 빵집에 들렀는데 식빵 하나 남은 게 없다.” (SK텔레콤 이용자 A씨)

역대급 할인으로 파리바게뜨 매대를 텅 비게 만들었던 SKT가 또 한 번 할인 행사에 나섰다. 지난달에 이어 이번 달에도 모든 고객에게 빕스 50% 할인 쿠폰을 제공한다. 이는 유심(USIM) 해킹 사고에 따른 보상안으로, SKT는 12월까지 인기 브랜드 할인을 지속할 계획이다.

1일 SKT는 이날부터 ‘T멤버십 고객 감사제’로 빕스 평일 방문 고객에게 50% 할인 쿠폰을 제공한다고 밝혔다. 최대 10만원 한도로, 1일부터 10일까지 T 멤버십 앱에서 다운로드 받으면 된다. 쿠폰 사용기간은 오는 10월 31일까지다.

사용기간이 넉넉한 이유는 지난 8월 고객 감사제에서 ‘대란’이 일어났기 때문이다. SKT는 지난달 11일부터 20일까지 파리바게뜨 전 제품 50% 할인 행사를 진행해 품절 사태를 일으켰다.

온라인에는 “빵이 하나도 없어 빙수라도 먹고 돌아왔다”거나 “차를 끌고 일일이 매장을 찾아다니며 빵을 구매했다”는 후기가 쏟아졌다.

도미노피자는 고객이 몰리며 홈페이지가 마비되기도 했다. 지난달 21일부터 오는 4일까지 배달 50% 할인, 포장 구매 60% 할인 행사를 진행하면서 홈페이지 접속에만 수 분이 소요됐다.

고객감사제는 10일 단위로 새로운 혜택이 공개할 예정이다. SKT는 오는 12월까지 다양한 제휴사에서 매월 50% 이상의 할인을 제공한다. 이는 유심 해킹 사고 이후 고객 신뢰 회복을 위한 ‘책임과 약속’ 프로그램 중 일부로, T 멤버십 할인은 연말까지 SKT에 신규 가입하는 고객도 기존 고객과 동일하게 적용받을 수 있다.

윤재웅 SKT 마케팅전략본부장은 “T 멤버십은 고객들의 폭발적인 호응에 힘입어 월간 이용자수(MAU) 900만의 명실상부한 이동통신 업계 1위 멤버십으로 성장했다”며 “앞으로도 다양한 혜택으로 일상에 유용하고 즐거운 경험이 스며들 수 있는 사랑받는 플랫폼으로 자리매김하도록 노력할 것”이라고 말했다.

SKT는 이 밖에도 이달 외식, 쇼핑, 나들이 등 다양한 분야에서 할인 혜택을 제공한다. 3일에는 컴포즈커피 아이스 아메리카노 총 20만잔을 선착순으로 제공하는 오픈런 쿠폰 이벤트가 진행된다. 쉐이크쉑은 한 달간 오후 2시에서 5시 사이에 베스트 버거 메뉴 2종류 중 하나를 5000원 할인해 준다.