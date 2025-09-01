“근본 원인 제거해야 위기 해결” “서방, 우크라이나 나토 가입 시도” “러시아 안보에 직접적인 위협”

[헤럴드경제=김수한 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 상하이협력기구(SCO) 정상들이 모인 자리에서 우크라이나 전쟁은 서방의 개입 때문이라고 말했다.

그러면서 “근본 원인을 제거해야만 위기(전쟁)를 해결할 수 있다”고 말했다.

1일 러시아 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 중국 톈진에서 열린 SCO 정상 이사회 제25차 회의 연설에서 “우크라이나의 위기는 러시아의 공격으로 인해 발생한 것이 아니라, 키이우(우크라이나 수도)에서 서방이 주도한 쿠데타로 인해 발생한 것”이라고 말했다.

그는 “우크라이나 합의가 지속 가능하고 장기적으로 이뤄지려면, 위기의 근본이 제거돼야 한다”면서 “안보 분야에서 공정한 균형이 회복돼야 한다”고 강조했다.

푸틴 대통령은 “서방이 우크라이나를 북대서양조약기구(NATO·나토)에 가입시키려는 시도는 러시아 안보에 직접적 위협이 된다”고 주장했다.

지난달 15일 알래스카에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담도 언급하며, 이 회담에서 도달한 이해관계가 우크라이나에 평화를 가져오는 길을 열었다고 평가했다.

그는 이어 유럽과 북미에 초점을 맞춘 세계 질서가 ‘진정한 공정 시스템’으로 대체되고 있다면서 SCO의 역할을 강조했다.

그는 오는 11월 모스크바에서 SCO 회원국 정부수반 이사회를 개최할 예정이라면서 “이번 SCO 회의에서 합의된 사항과 관련한 구체적 이행 방안에 대해 논의하게 될 것”이라고 부연했다.

전날 개막한 SCO 정상회의는 중국과 러시아가 주도하는 협의체로, 푸틴 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등 주로 반(反)서방 성향의 20여개국 지도자와 국제기구 관계자 10명이 참석했다.