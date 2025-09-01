LG, 런던증권거래소그룹과 금융 AI 예측 서비스 출시 앞둬

[헤럴드경제=서경원 기자] LG 인공지능(AI)연구원은 더글라스 알렉산더 영국 무역정책 및 경제안보 국무상이 1일 서울 강서구에 위치한 LG AI연구원을 공식 방문했다고 밝혔다.

이번 방문은 런던증권거래소그룹(LSEG)과 LG AI연구원 간의 협력을 강화하기 위한 것으로, 양측은 지난 7월 열린 ‘LG AI 토크콘서트 2025’에서 기술 협력 사례를 발표한 바 있다.

LG AI연구원은 자체 개발한 거대언어모델(LLM) 엑사원(EXAONE)을 기반으로 LSEG의 방대한 금융 데이터를 활용해 경영 및 투자 의사결정을 돕는 금융 AI 예측 서비스를 개발 중이다.

양측은 이달 중 영국 런던증권거래소에서 공식 기념식을 열고 해당 서비스를 본격 출시할 계획이다.

이번 방문에는 콜린 크룩스 주한 영국대사, 마틴 켄트 영국 산업통상부 아태 통상 대사, 제임스 데리 영국 산업통상부 무역분석국 북동아시아 총괄, 조슈아 챔버스 영국 산업통상부 아태 커뮤니케이션 대표 등이 동행했다. 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장 겸 CSAI, 임우형 공동 연구원장, 이화영 AI사업개발부문장도 함께 자리했다.

LG는 이날 LSEG와의 협업 프로젝트를 소개하며 영국의 연구개발(R&D) 에코시스템과 AI 산업 전반과 전략에 대해 논의했다.

임우형 공동연구원장은 “LG의 첨단 미래 예측 AI 및 에이전트 AI 기술을 금융 시장에 접목함으로써 글로벌 금융 생태계에서 새로운 고객 가치를 창출해 나갈 것”이라며 “이를 통해 한국과 영국의 파트너십이 다양한 산업 환경으로 확장되는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

콜린 크룩스 주한 영국대사는 “이번 협력은 영국과 한국이 함께 만들어가는 디지털 파트너십의 대표적인 성과”라며 “양국의 세계적 수준의 금융 서비스 산업, 기술 생태계, 최첨단 AI 연구 역량을 결합함으로써 우리는 지속가능한 경제 성장, 회복력, 그리고 번영을 함께 실현해 나갈 것”이라고 말했다.