7월 쇼핑액 증가율도 지난해 6월 이후 가장 높아

[헤럴드경제=양영경 기자] 전기차 테슬라 신형 모델의 판매 호조로 올해 7월 온라인쇼핑 거래액이 통계 작성 이래 역대 최고 수준을 기록했다.

1일 통계청이 발표한 ‘7월 온라인 쇼핑동향’에 따르면 지난 7월 온라인으로 물건을 구매한 총액은 1년 전보다 7.3%(1조5713억원) 늘어난 23조335억원으로 집계됐다.

이는 사상 처음 월별 기준 23조원을 넘어선 것으로, 2017년 관련 통계 집계 시작 이래 최대치다.

특히 테슬라의 신형 모델 판매량·인도량이 늘어나면서 자동차 및 자동차용품(54.8%)이 큰 폭으로 증가했다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난 7월 테슬라는 7357대를 팔아 국내 수입차 시장에서 판매 1위를 기록했다. 이 가운데 신형인 모델Y는 6559대 팔렸다.

음·식료품(12.6%), 음식서비스(11.0%)도 견조한 증가세를 나타낸 반면 가방(-13.8%) 등은 감소했다.

7월 쇼핑액 증가율 7.3%는 지난해 6월(9.2%) 이후 가장 높은 수준이다. 지난해 불거진 ‘티몬·위메프 미정산 사태’의 기저효과가 7월부터 해소된 것도 영향을 미쳤다고 통계청은 설명했다.

쇼핑 거래액 구성비를 보면 음식서비스(15.5%), 음·식료품(14.0%), 여행 및 교통서비스(12.8%) 등의 순으로 높았다.

온라인 쇼핑액 중 모바일 쇼핑액은 1년 전보다 10.0%(1조 6477억원) 증가한 18조1568억원으로 처음 18조원을 넘어섰다. 이전 기록은 지난해 12월 17조7000억원이었다. 온라인 쇼핑액 중 모바일 거래액의 비중은 78.8%로 1년 전보다 1.9%포인트(p) 늘었다.

모바일 거래액의 비중이 높은 상품군은 음식서비스(98.9%), e쿠폰서비스(90.5%), 아동·유아용품(85.2%) 순이었다. 7월 기준으로 전체 소매판매액(54조4977억원) 중 온라인쇼핑 ‘상품’ 거래액(15조5699억원)의 비중은 28.6%로 조사됐다.