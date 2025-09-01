고독사 예방을 위한 실천적 방안 모색… 인적 안전망과 함께하는 인식 개선 교육 중랑동행사랑넷 중심으로 복지공동체 기반 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지난 8월 29일 구청 대강당에서 ‘외로움·고립 이웃과의 연결의 힘’을 주제로 고립 가구 대응 인식 개선 교육을 진행했다.

이날 행사에는 지역에서 이웃들의 안부를 살피는 우리동네돌봄단을 비롯해 민·관 고독사 대응 실무자와 주민 등 170여 명이 참석했다.

이번 교육은 고립가구 증가와 정서적 외로움에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 고독사 예방을 위한 실천적 방안을 모색하고 이웃과의 정서적 연결의 의미를 되새기는 계기로 마련됐다.

이날 강연은 마음 건강 브랜드 ‘오프먼트’ 대표이자 월간 마음건강 편집장으로 활동 중인 장재열 작가가 진행, 참가자들은 자기 돌봄을 바탕으로 이웃과 건강한 관계를 맺는 방법에 대해 함께 고민했다.

아울러 구는 현재 사회적 고립 실태조사를 진행 중이며, 발굴된 고독사 위험군을 대상으로 지역 상황에 맞춘 맞춤형 서비스를 연계하고 있다. 정보통신 기술과 인적 안전망을 활용한 촘촘한 대응 체계를 통해 고립 이웃의 안전과 복지를 적극적으로 지원하고 있다.

또 지난해 11월 전국 최초로 구민 간 연결을 기반으로 한 복지 플랫폼 ‘중랑동행사랑넷’을 구축해 고립 가구와 위기가구를 발굴하고 있다. 그 결과 올해 7월 ‘기초단체장 공약 이행 우수사례 경진대회’에서 최우수상을 수상하는 성과를 거뒀다.

류경기 중랑구청장은 “고립가구의 곁을 지켜주는 인적 안전망 여러분 덕분에 중랑이 더 따뜻한 공동체로 나아가고 있다”며 “이번 교육이 우리 이웃을 더 깊이 이해하고 연결하는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 중랑동행 사랑넷을 중심으로 정서적 관계가 살아있는 복지공동체를 만들어 가겠다”고 말했다.