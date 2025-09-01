[헤럴드경제=최원혁 기자] 초밥 전문점에서 흔히 사용되던 ‘물고기 모양 간장 용기’가 남호주에서 금지된다.

1일(현지시각) 영국 가디언에 따르면 남호주는 이달 1일부터 시행되는 일회용 플라스틱 전면 금지 법안을 통해 세계 최초로 해당 용기의 사용을 제한하는 지방정부가 된다.

새 법안에 따르면 뚜껑이나 캡이 있는 30㎖ 이하 간장 용기는 금지된다. 다만 플라스틱 소포장은 허용된다. 정부는 대신 대용량 병 사용을 권장하고 있다.

수전 클로즈 남호주 환경부 장관은 “플라스틱 물고기 용기는 크기가 작아 쉽게 떨어지거나 배수구로 흘러 들어가 해변과 거리 쓰레기의 주요 원인이 된다”며 “재사용 가능한 조미료 용기나 대용량 용기로 대체할 수 있어 이를 제거하면 일회용 플라스틱 유입을 줄일 수 있다”고 설명했다.

해양 생태학자 니나 우튼 애들레이드대 교수는 “플라스틱 물고기 용기는 해양 생물이 먹이로 오인할 수 있어 특히 위험하다”며 “두꺼운 플라스틱이라 분해되는 데 오랜 시간이 걸린다”고 지적했다.

물고기 모양 간장 용기는1954년 일본 오사카 아사히 소교 창립자 와타나베 테루오가 고안한 제품이다. 용기는 일본 전역과 전 세계로 빠르게 퍼져 지금까지 수십억 개가 생산된 것으로 추정된다.