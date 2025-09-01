인천 부평구 굴포천역 역세권 입지 1299가구 대단지…부평·부천 생활권

[헤럴드경제=김희량 기자] 두산건설은 BS한양과 컨소시엄을 통해 인천 부평구에서 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’를 9월 분양 예정이라고 1일 밝혔다.

인천 부평구 부개동 13-5번지 일원(부개4구역 주택재개발정비사업)에 들어서는 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 지하 2층~지상 최고 25층, 13개동, 총 1299가구 대단지로 일반분양 물량은 전용면적 46㎡, 59㎡, 74㎡ 514가구다. 7호선 역세권 입지에 들어서고 교육환경부터 편의시설, 단지 규모 등 아파트 가치를 높이는 상품적 특장점을 두루 갖춰 수요자들의 관심이 기대된다.

전용면적 타입별 일반분양 가구수는 ▷46㎡A 86가구 ▷46㎡B 13가구 ▷59㎡A 121가구 ▷59㎡B 135가구 ▷59㎡C 130가구 ▷74㎡A 12가구 ▷74㎡B 9가구 ▷74㎡C 8가구로 구성됐다.

이 단지는 수도권 7호선 굴포천역 역세권 입지로 가산디지털단지, 고속버스터미널역 등 서울 주요 지역까지 환승 없이 이동 가능하다. 1개 정거장 거리의 부평역에 GTX-B(예정) 노선이 계획돼 향후 개통 시 서울 접근성이 개선될 전망이다. 인근 수도권제1순환고속도로, 경인고속도로 등을 통한 광역도로망 진입도 용이하다.

롯데마트, 홈플러스, 이마트, 현대백화점, 부평시장, 부평세림병원, 인천성모병원, 웅진플레이도시, 삼산월드체육관 등 부평과 부천의 주요 인프라를 모두 누릴 수 있다. 도보거리에 개흥초, 부광초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교가 있고 삼산·상동 학원가도 편리하게 이용할 수 있다. 상동호수공원을 비롯해 부천영상문화단지, 청운공원, 신트리공원 등 주변 대규모 공원도 눈길을 끈다.

삼성물산의 차세대 주거 서비스 플랫폼 ‘홈닉(HomeNic)’ 또한 적용된다. 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관 등 입주민 일상의 퀄리티를 높여줄 다채로운 커뮤니티시설도 조성할 계획이다.

분양 관계자는 “두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 굴포천역 역세권, 명문 학군 등 우수한 주거 여건을 갖춘 만큼 분양 전부터 수요자들의 기대감이 높다”며 “부평구 부개동에서는 약 5년 만에 공급되는 신규 분양으로 지역을 대표할 수 있는 랜드마크 아파트로 선보일 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

두산위브&수자인 부평 더퍼스트 견본주택은 9월 오픈 예정이다.