2025년도 한국생명과학회, ‘제67회 국제학술대회’에서 발표

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대학교(총장 정태주) 생물학과 김근호 대학원생(지도교수 김종식)이 최우수 포스터 발표상을 수상했다.

1일 국립경국대에 따르면 대학원 생물학과 석박사통합과정에 재학 중인 김근호 학생은 지난달 21·22일 부산 그랜드모먼트에서 열린 ‘2025년도 한국생명과학회, 제67회 국제학술대회’에서 최우수 포스터 발표상을 수상했다.

발표 논문 제목은 ‘크리신은 인간 대장암 세포주 HCT116에서 소포체 스트레스와 자가포식작용을 조절한다(Chrysin Regulates Endoplasmic Reticulum Stress and Autophagy in Human Colorectal Cancer HCT116 Cells)’이다.

프로폴리스나 벌꿀에 다량 함유돼있는 천연물질 크리신이 인간 대장암 세포주에서 소포체 스트레스와 자가포식작용을 조절해 암세포의 증식을 억제하고 세포 사멸을 유도한다는 내용이다.

김 대학원생은 “연구를 진행하면서 부족한 점도 많았지만, 지도해주신 교수님과 함께 노력해 준 연구실 동료들 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다”며 “앞으로도 더 의미 있는 연구로 학문 발전에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.