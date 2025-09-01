- 연구자 중심 자율적 네트워킹 통해 협력 생태계 확산

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST)는 오는 17일 한국전자통신연구원(ETRI)에서 ‘2025년도 제3회 연구이음마당’을 개최한다.

연구이음마당은 과학기술 출연연 간 문화적 벽을 허물고 연구자 중심의 교류와 협력을 확대하기 위해 분기별로 운영되는 행사다. 이번 3분기 행사 역시 기관별 연구 경험과 사례를 나누고 협력의 가능성을 모색하는 교류의 장으로 마련된다.

이번 행사는 ▷출연연 AI 연구 교류회 ▷글로벌TOP 전략연구단장 토크콘서트 등으로 구성된다.

AI 연구 교류회에는 인공지능 분야 6개 연구기관의 주제 발표를 통해 기관별 융합 연구 사례를 공유하고, 세션별 자율 네트워킹을 진행하고, 기관 간 경험을 나누며 협력 방안을 함께 모색하는 시간이 될 예정이다.

이어 열리는 토크콘서트에는 글로벌TOP 전략연구단장이 직접 참여해 연구 경험을 공유하고, 현장 질의응답을 통해 참가자와 소통할 예정이다.

김영식 NST 이사장은 “연구이음마당은 출연연이 서로 경험을 나누며 협력의 기반을 다지는 자리”라며 “앞으로도 연구자 중심의 자율적 교류가 혁신으로 이어질 수 있도록 NST가 적극 지원하겠다”고 밝혔다.