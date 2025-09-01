[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]‘제17회 영양고추 H.O.T Festival’ 이 시민들의 뜨거운 호응 속에 성공리에 마무리 됐다.

1일 경북 영양군에 따르면 지난달 29일부터 31일까지 3일간 서울광장에서 열린 ‘2025 영양고추 H.O.T Festival’에 15만여명의 소비자가 다녀갔으며 건고추와 고춧가루 등 주요 품목이 현장 판매와 홈쇼핑을 통해 약 40억원의 매출을 달성했다.

또 10억원 규모의 예약주문을 추가로 확보하며 영양고추의 우수성과 브랜드 가치를 다시 한번 입증하는 성과를 냈으며 TV광고, 언론보도, 오프라인 프로모션 행사 등으로 350억원 이상의 홍보 및 경제 유발 효과를 거뒀다.

‘K-매운맛의 원조 영양고추 영양듬뿍 담아 왔니더’라는 주제로 열린 올해 행사에도 K-매운맛을 제대로 전하고자 알차고 내실 있는 짜임새로 행사를 진행해 영양고추에 대한 소비자 만족도를 한 단계 더 끌어올렸다는 평가를 받았다.

행사 첫날인 29일‘KBS 6시 내고향’영양군 특집 생방송이 진행돼 현장 분위기를 고조시켰으며 시민 참여형 프로그램인 ‘도전! K-영양고추! 챌린지’와‘영수증 이벤트’를 통해 다양한 농특산물과 사은품을 제공하는 등 시민들과의 소통을 강화했다.

농특산물 홍보판매부스에서는 영양고추와 고춧가루를 비롯해 사과, 장류, 막걸리, 양봉 제품 등 80여 개의 부스가 운영됐으며 건고추와 고춧가루에 대한 정찰제 및 가격표시제를 시행해 소비자의 만족도를 높였다.

또 의성군·신안군과 협력해 김장준비를 위한 마늘과 소금을 함께 판매함으로써 축제의 의미를 더했고 소비자 편의를 위한 배달도우미, 택배부스 운영도 큰 호응을 얻었다.

전시·홍보 부스에서는 영양군의 생태․관광, 음식디미방, 고추 테마동산 등 다양한 콘텐츠가 제공돼 행사장을 찾은 시민들에게 영양군의 생태․문화․농심을 전달했다.

특히 올해는 오뚜기와 영양군이 협업해 만든 신제품 ‘더 핫 열라면’이 출시, 행사장에서 시식 행사와 함께 영양고추의 우수성을 알리는 홍보 활동이 병행돼 소비자와의 직접 소통을 통한 지역 농산물의 상생 가치를 한 층 더 끌어올리는 성과를 거두었다.

오도창 영양군수는“무더위 속에서도 변함없이 영양고추를 찾아주신 시민분들께 깊은 감사의 말씀을 드린다“며 ”이번 축제를 계기로 영양고추가 다시 한번 도약해 대한민국을 넘어 세계인의 입맛을 사로잡는 명품으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.