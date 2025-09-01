온라인에 “황당하고 불쾌” 경험담 털어놔

[헤럴드경제=한지숙 기자] 부산의 한 유명 횟집에서 바가지를 썼다는 주장이 제기됐다. 일부 식당에선 서비스로도 주는 해삼 한 접시를 싯가로 7만원에 팔았다는 것이다.

1일 자동차 커뮤니티 보배드림에 따르면 지난달 29일 ‘부산 자갈치 OO 횟집에서 해삼 한 접시에 7만 원 나왔습니다. 이게 맞는 건가요?’라는 제목의 글이 올라와 시선을 끌었다.

부산에 거주 중이라는 작성자 A씨는 “며칠 전 정말 황당하고 불쾌한 경험을 해서 공유한다”면서 “혹시라도 부산에서 회 드시는 분들 참고하시길 바란다”고 운을 뗐다.

게시글에 따르면 A씨는 최근 부산 중구 자갈치 시장에 있는 한 유명 횟집을 다녀왔다. 그 곳은 매장 안에 감사패와 각종 상장, 인증서들이 걸려있고, 꽤 오래된 곳이라고 한다.

두 명이서 인당 4만 3000원짜리 회 백반을 시킨 A씨는 “비싸긴 해도 그럴 만한 가치가 있겠지”라고 생각했다.

문제는 추가로 주문한 ‘해삼(싯가)’ 메뉴였다.

A씨는 “솔직히 해삼이야 평소에도 즐겨 먹던 거라 큰 부담 없이 주문했는데, 나온 해삼은 미지근하고 식감도 별로 였다”며 “결국 몇 점만 먹고 포장해달라고 했다”고 썼다.

그런데 식사를 마치고 계산할 때 A씨는 깜짝 놀랐다. 영수증에는 회백반 2인 8만 6000원, 회 7만원이 적혀 있었던 것.

A씨가 “이 회가 뭐냐”라고 묻자 사장은 “그게 해삼이다”라고 답했다.

해삼 가격이 7만 원이라는 사실에 말문이 막혔다는 A 씨는 “그냥 해삼도 아니고 미지근하고 2~3마리 분량밖에 안 되는 그 양을 7만 원을 받다니”라며 “영수증에도 ‘해삼’이라고 정확히 적힌 게 아니라 그냥 ‘회’라고만 되어 있었다. 이게 정당한가 싶었다”라고 불만을 제기했다.

이어 “손바닥만 한 포장 용기에 해삼 몇 점 있는 수준인데, 그 정도는 회센터나 횟집 가면 서비스로 주는 경우도 많지 않나”라고 물었다.

계산에 이의를 제기하자 사장은 A 씨의 손에 5000원을 쥐어줬다고. A 씨는 “정말 모욕감을 느꼈다. 제가 5000원 때문에 이걸 따졌겠나”며 “‘싯가’라는 이름으로 가격 설명도 없이 바가지 씌우고는 몇천 원 돌려주며 넘어가려는 태도 자체가 너무 기분 나쁘더라”고 털어놨다.

그는 “부산에 이사 온 지 1년 정도 됐고 지역 시장이나 회센터에 자주 다녀 해산물 가격을 잘 안다”며 “ 이 해삼은 정말 과하게 받았다는 생각밖에 안 들고, 이런 방식이 아직도 부산에서 버젓이 통용된다는 현실이 너무 안타깝다”고 했다.

이어 “관광도시 부산에서 이런 바가지가 계속되면 결국 피해보는 건 이 지역을 찾는 사람들과, 이 도시에 사는 사람들 아니냐”며 자신과 같은 피해자가 더 생기지 않기 바란다며 영수증을 찍은 사진 등 관련 사진을 올렸다.

사진을 보면 해당 식당이 해삼을 포장해 준 용기 크기는 휴대전화 세로 길이 보다 작다.

이에 게시물을 접한 누리꾼들은 “항에 가서 회 뜰때 서비스 덤으로 주는 게 해삼인데 7만원 이라니”, “싯가는 꼭 물어봐야한다. 사기꾼 너무 많다”, “살면서 해삼이 싯가란 소리 들어본 적 없다”, “가지 말아야할 곳 공통점은 바닷가”, “대형마트에서 저 정도 할인해서 1만원 준 거 같다”, “고무줄 가격이라고 말 많은 곳”, “부산 사람이 자갈치 시장에서 회를 먹는다고? 거짓말” 등의 반응을 보였다.