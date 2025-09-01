상가 미분양·공실 우려 영향 소유주들 아파트 입주권 선호 상가 없는 재건축 단지 증가

“20~30년 전엔 아파트 상가 분양받으면 ‘로또’였는데 옛말이죠. 그 시절엔 상가 분양받으면 장사가 잘되고 수익률도 좋았어요. 이젠 상가 소유주도 재건축을 한다고 하면 현금청산 받고 나가거나 상가 대신 아파트 분양권을 받겠다고 해요.”(강남 재건축 단지 조합장)

과거 높은 수익률을 보장받을 수 있어 안정적인 노후 투자 자산으로 여겨졌던 아파트 내 상가의 미분양 사례가 속출하면서 재건축 단지의 골칫거리로 전락했다. 상가 사업성이 회복되지 않아 상가 공실에 따른 위험 부담이 높아지자 일부 강남권 노후 단지는 재건축 사업의 ‘복병’이 될 수 있는 상가를 아예 짓지 않는 방향으로 선회하고 있다. ▶관련기사 6면

1일 정비업계에 따르면 서울 송파구 잠실동 잠실우성4차 조합은 최근 상가 소유주의 의견을 반영해 신규 상가를 짓지 않고 아파트만 건립하는 방향으로 재건축 추진 중이다. 기존 설계안에 따르면 조합은 신규 상가를 조성하기로 했지만, 상가 미분양으로 인한 사업성 저하와 분담금 증가 등을 우려해 주택만 짓는 방향으로 선회했다.

마침 상가 조합원들도 상가 대신 아파트를 분양받겠다고 주장해 이해관계가 맞았다. 조합은 상가 소유주 가운데 현금 청산을 받는 조합원을 제외하고 25명에게 아파트 입주권을 주기로 합의했다. 상가 소유주는 원칙적으로 새로 짓는 상가만 분양받을 수 있지만 조합이 정관에 명시하면 입주권을 받을 수도 있다.

잠실우성4차 조합장은 “최근 온라인 주문·택배·배달 문화가 보편화되면 ‘죽은 상가’가 강남권에서도 넘쳐나고 있다”며 “상가 수익성이 떨어지다 보니 지금 갖고 있는 상가도 포기하겠다는 소유주가 대다수”라고 말했다. 이어 “상가 미분양이 발생하면 조합 전체의 손실로 돌아오다 보니 강남 재건축 단지에선 ‘애초에 상가를 제외하자’는 의견에 힘이 실리고 있다”고 덧붙였다.

서울 강남구 대치동에서 통합 재건축을 추진 중인 대치우성1차·대치쌍용2차 조합도 상가 소유주 23명에게 아파트 입주권을 주는 대신 신규 상가 없이 아파트만 짓기로 했다. 상가 소유주 100% 찬성으로 의결을 받아 상가협의회와 협약서를 작성, 총회에 안건을 상정해 전체 조합원 3분의 2 이상의 동의(출석 조합원의 99% 찬성)를 얻어 가결했다.

현재 서울시에 상가를 제외한 새로운 설계안을 제출해 정비계획 변경 절차를 밟고 있다. 조합 입장에선 쌍용2차엔 상가가 없는 반면, 우성 1차엔 단지 한가운데 상가가 있어 재건축 사업의 최대 걸림돌이었다. 신축 아파트 건립 시 신규 상가와 외부를 잇는 도로를 내어줘야 할 의무가 있어 사업성이 저하 될 수밖에 없어서다.

마침 상가 소유주도 공실 우려가 있는 상가 대신 아파트를 원하면서 이해관계가 맞아떨어졌다. 조합은 상가협의회와 아파트만 올리는 설계안에 합의하면서 모두가 ‘윈윈’(win-win)하는 방안을 도출했다.

대치우성1차·대치쌍용2차 조합장은 “상가 조합원은 수익률이 저조한 상가 대신 아파트를 받을 수 있고, 아파트 조합은 신규 상가에 도로를 연결해 줄 필요가 없어 서로 이익”이라고 설명했다.

서울 송파구의 한 공인중개업소 관계자는 “상가 조합원들이 과거에는 상가 지분을 선호했지만 지금은 주택 전환을 원하는 경우가 상당수”라며 “상가를 분양받은 조합원들은 점포가 임대되지 않아 공실이 길어지는 문제가 발생해 ‘처음부터 주택으로 받을걸’이라며 후회하기도 한다”고 강조했다. 이어 “실제 시장에서는 상가 조합원 물량이 잘 거래되지 않는 분위기”라고 말했다.

재건축 초기 단계부터 상가를 제척하는 단지도 있다. 서울 송파구 ‘가락삼익맨션’ 아파트는 상가 소유주들이 조합 설립에 반대하자 독자적으로 아파트를 짓겠다며 2020년 상가 토지분할 청구 소송을 제기해 법원의 판결을 받았다. 이 단지는 올 하반기 관리처분계획인가를 받아 내년 상반기 이주를 시작할 것으로 전망된다.

송파구청 관계자는 “상가가 조합 설립에 반대하면 도시 및 주거환경정비법(도정법)이나 민법(상가 수가 전체 조합원의 10% 이상인 경우)에 따라 아파트 주민 동의를 받아 토지 분할을 청구해 단체를 설립할 수 있도록 하고 있다”고 밝혔다.

전문가들은 향후 상가 재건축을 포기하는 재건축 단지가 더 늘어날 것이라고 보고 있다. 선종필 상가뉴레이다 대표 “강남 노후 단지를 비롯한 상당수 아파트가 상가 소유주들에게 입주권을 주고 상가를 짓지 않는 방향으로 가려고 한다”며 “상가협의회와 협상이 잘 된 경우도 있지만, 상가 규모가 크고 상가 조합원이 많아 이해관계 조정이 어려운 경우도 많다”고 말했다.

이어 선 대표는 “상가 소유주에게 조합원 분양가로 아파트를 줘야 하다 보니 일반 분양 물량이 줄어드는 기회비용을 감수해야 한다”며 “상가 토지 분할청구 소송 등 소송을 통해 상가를 제척하는 경우엔 각종 사업 비용이 증가하고 사업이 지연되는 부작용도 있어 어쩔 수 없이 상가를 끌어안고 재건축을 추진하는 단지도 있다”고 강조했다.

박로명 기자