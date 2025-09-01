“대통령이 토론하자는데 반박하는 당대표 있겠나” “9월 정부조직법 처리…디테일은 추석 이후 토론” “중수청, 행안부냐 법무부냐는 물밑에서 조율 중”

[헤럴드경제=양근혁·한상효 기자] 더불어민주당은 최근 여권이 검찰개혁 방향에 대한 논의를 하는 과정에서 엇박자가 나고 있다는 분석과 관련해 “당 대표와 대통령 사이에 이렇게 많은 소통이 편안하게 오가는 것은 상상할 수 없을 수준”이라며 당·정·대(여당·정부·대통령실) 간의 이견이 없음을 거듭 강조했다.

박수현 민주당 수석대변인은 1일 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “검찰개혁과 관련해서 절제되고 통일된 메시지로 국민과 함께 개혁을 흔들림 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

박 수석대변인은 “오늘 각 언론의 사설과 보도 기조를 보면 단순 이견, 엇박자 이런 수준 넘어서 어떤 선을 넘는 것 같은 느낌을 받았다”며 “정청래 대표도 페북에 정확히 말했지만, 이견은 없다”고 말했다.

그는 “우리는 검찰개혁과 관련해 한 번도 가보지 않은 전인미답의 길 가고 있다. 여러 갈래의 선택이 있을 수 있다”며 “어떤 것이 절대적으로 옳은 건지 누구도 알 수 없다. 토론을 통해, 의견 수렴을 통해 좁혀가고 있고 이는 매우 자연스러운 과정”이라고 했다.

이어 “검찰개혁 관련 정 대표 말씀의 요지는 이재명 대통령과 지난 관저 만찬을 통해서 확인했던 9월 내 정부조직법에 검찰개혁 관련 내용을 담아 처리한다는 것”이라며 “검찰청을 폐지하고, 공소청은 법무부 산하에 두고, 중수청은 국정기획위가 행안부에 두는 것으로 의견을 모았지만 이 부분은 조금 더 토론하자고 한 관저 만찬 때 확인한 것에서 어떤 변화도 없다”고 강조했다.

또 “(중수청을) 행안부에 둘 것인가 법무부에 둘 것인가는 물밑에서 열심히 조율 중”이라며 “대통령께서 공개토론을 말씀하셨는데, 이 역시 관저 만찬 때 하신 말씀과 전혀 다른 말씀이 아니고 새삼스러울 것이 없는 말씀”이라고 언급했다.

박 수석대변인은 “지금 비공개로 이 문제를 토론하고 조율하고 있는데, 이것을 공개적으로 말씀드릴 시점이 무르익어가고 있다”며 “4일 법사위에서도 (검찰개혁) 입법 공청회를 하게 되는데 공개토론으로 간다. 또 의원총회에서도 의원 간 상호토론 하게 될 것인데, 이 토론을 통해 어떤 방침이 결정되면 우리는 그 결정된 방침에 따르도록 할 것”이라고 설명했다.

그는 “검찰개혁 관련해서는 바뀐 것도, 변한 것도, 이견도 없다”며 “토론은 중수청을 행안부에 둘 것인가 법무부에 둘 것인가 국한하여 간명하게 하게 될 것이고, 나머지는 추석 이후에 또 디테일한 부분까지 토론하게 될 것”이라고 거듭 강조했다.

앞서 이 대통령이 지난 29일 국무회의에서 검찰개혁과 관련해 “국민 앞에서 합리적으로 논쟁하고 토론하라”는 지시를 했다는 보도가 나온 직후, 정 대표가 “폭풍처럼 몰아쳐서 전광석화처럼 해치우자”는 SNS 글을 올리면서 엇박자가 나고 있다는 해석이 나온 것에 대해서도 반박했다.

박 수석대변인은 “뒤집어 생각해 보면 대통령이 공개토론 하자고 했는데, 그걸 바로 반박할 수 있는 당대표가 있겠나”라며 “그게 오히려 이견이 없다는 반증”이라고 했다.

그는 “8월 20일 지도부 관저 만찬 때에도 지도부가 다 떠난 뒤에 정 대표와 이 대통령이 별도로 환담하는 시간이 추가로 있었다”며 “그 자리에서 검찰개혁이든 외교든, 저조차도 그렇게 어떤 한 틈의 오차도 없는 의견 일치를 본 적이 없다”고 부연했다.