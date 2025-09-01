치안·재난산업→국민안전산업으로 범주화 200억원 규모 국민안전산업펀드 조성 방침 첨단기술 창업기업·벤처·중소기업 중점 육성

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 200억원 규모의 국민펀드를 조성해 이른바 ‘K-치안’ 시장을 전폭적으로 밀어준다. 경찰청은 1일 행정안전부와 공동으로 ‘국민안전산업펀드’를 조성해 첨단기술 기반 창업 기업과 기술사업화에 나선 벤처·중소기업을 중점적으로 육성해 나갈 계획이라고 밝혔다.

현재 국내 치안 산업은 다른 산업계 규모는 상대적으로 작다. 2023년 기준으로 치안 산업은 38조원 규모, 재난안전 산업은 59조원 규모다.

하지만 해외 연구기관 조사에 따르면 인공지능(AI) 등 첨단기술을 악용한 범죄 등이 증가하면서 세계 치안 산업 시장은 큰 폭으로 성장이 예상된다. 글로벌 시장조사기관 포천 비즈니스 인사이트에 따르면 전 세계 치안 산업 규모는 2020년 592조원에서 오는 2028년 1183조원까지 연평균 10.2% 성장할 것으로 전망됐다.

경찰청은 치안 산업 분야 기업 대부분이 자본이나 인력 규모가 작아 해외시장 진출 등에 한계가 있는 문제를 해결하기 위해 가칭 ‘치안산업진흥법’을 추진하고 있다. 현재 국회에서는 신정훈 더불어민주당 의원과 윤재옥 국민의힘 의원이 각각 대표로 발의한 관련 법률안 2건에 대한 심사가 진행 중이다.

다만 경찰청은 법률 제정 전이라도 할 수 있는 것들을 하겠단 방침이다. 치안·재난산업 등을 ‘국민안전산업’으로 범주화하고 이 시장을 키울 수 있는 종잣돈을 지원한다는 구상이다. 이런 맥락에서 기획재정부, 행안부와 논의해 국민안전산업펀드도 나왔다.

우선 펀드 조성 첫해인 2026년에는 정부 예산 100억원과 민간자본 100억원을 결합해 200억원 규모로 조성한다. 이후 펀드 조성 성과 등을 바탕으로 규모를 확대해 나갈 계획이다.

펀드 재원을 활용한 투자 대상 기업은 AI나 드론 등 첨단기술을 기반으로 한 창업 기업이나 기술사업화 및 국외 판로확보에 나선 벤처·중소기업으로 설정할 방침이다.

최주원 경찰청 미래치안정책국장은 “경찰청에서는 지난 2015년 22억원에서 올해 640억원까지 연구개발 예산을 확대했다”며 “연구개발 예산뿐만 아니라 펀드 자금의 지속적 확대를 통해 K-치안 산업이 방위산업과 함께 국가안보와 산업 경쟁력을 함께 견인하는 양대 축으로 성장할 수 있도록 역량을 집중해 나갈 계획”이라고 말했다.