울산시-㈜덕양에너젠, 투자협약 체결 220억원 투자…버스 10대 동시 충전

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 수소생산 전문기업인 ㈜덕양에너젠이 울산시 남구 황성동 울산미포국가산업단지 1만7190㎡ 부지에 220억원을 들여 내년 10월까지 수소생산공장과 출하센터를 건립한다.

신설 수소출하센터는 시간당 2400N㎥(노멀입방미터·1N㎥는 1000ℓ)로 연간 1800t의 수소를 공급한다. 이는 수소버스 10대(1대당 20㎏ 기준)를 동시에 충전할 수 있는 규모이다.

김두겸 울산시장과 김기철 ㈜덕양에너젠 대표이사는 1일 울산시청 본관 7층 시장실에서 수소출하센터 신설 투자협약(MOU)을 체결하고, ▷울산시는 인·허가 지원 ▷덕양에너젠은 인력 채용 시 울산시민 최우선 고용 등 지역경제 활성화에 힘으로 모으기로 했다.

덕양에너젠은 산업자원부가 지정한 ‘수소전문기업’으로, 지난해 2월 극동유화와 지분 50%씩을 출자해 합작법인 ‘케이앤디에너젠’을 설립하고 온산국가산업단지에 수소공장을 건설 중이다.