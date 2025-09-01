[헤럴드경제=신동윤 기자] 한국거래소는 오는 10일 부산 시그니엘 호텔에서 국제파생상품협회(FIA)와 공동으로 ‘FIA 포럼: 부산 2025’를 개최한다고 1일 밝혔다.

포럼에는 국내 금융기관을 비롯해 시카고상품거래소(CME)·유럽파생상품거래소(Eurex) 등 해외거래소, JP모건·바클레이스 등 투자은행, 스탠더드앤드푸어스(S&P)·FTSE 러셀 등 지수사업자의 주요 인사가 참여해 한국 파생시장의 현재와 나아갈 방향, 글로벌 관점에서 본 한국 파생시장 접근성 등에 대해 의견을 나눌 예정이다.

한국거래소는 “올해 파생상품 야간 거래 도입 원년 및 부산 본사 출범 20주년을 맞아 국내 파생시장의 글로벌 위상을 높이고 부산이 아시아 금융 허브로 도약하는 계기를 마련하기 위해 본 행사를 유치했다”고 말했다.

이어 “거래시간 확대 경쟁, 가상자산을 비롯해 적극적인 신상품 도입 등 최근 업계 동향에 대해 다양한 시장 참여자들과 활발히 논의하고, 한국 파생상품시장이 나아갈 방향을 모색할 예정”이라고 부연했다.