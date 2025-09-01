[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 오는 7일까지 ‘2025년 디지털지식나눔교사(1기)’를 공모한다고 1일 밝혔다.

공모 신청은 ‘디지털지식마루’ 홈페이지 내 ‘지식나눔터’에서 할 수 있다.

이후 과정 심의와 선정 결과를 거쳐 10월 중 강좌가 개설될 예정이다.

‘디지털지식나눔교사’는 디지털 리터러시, 소프트웨어, 인공지능(AI), 에듀테크 등 디지털 교육 분야에 전문성을 가진 경북교육청 소속 교사를 대상으로 한다.

선정된 교사들은 경북교육청의 온라인 교육 플랫폼인 ‘디지털지식마루’의 ‘지식나눔터’에서 동료 교원들을 위한 실시간 쌍방향 원격 강좌를 직접 기획하고 운영하게 된다.

기존의 일방향적인 연수 방식에서 벗어나, 학교 현장의 실질적인 필요와 요구를 반영한 강좌가 개설될 예정이다.

교사들은 강의 주제를 자유롭게 선정하여 디지털·AI 분야는 물론, 에듀테크 활용, 디지털 콘텐츠 제작, 디지털 윤리 등 다양한 분야의 강좌를 선보일 수 있다.

강좌는 2~6차시로 구성되며 평일 저녁 시간이나 주말을 활용해 교원들의 참여도를 높일 계획이다.

강사로 선정된 교사에게는 직무연수 강사 자격이 주어지며 수강생들은 직무연수 시간을 인정받을 수 있다.

‘디지털지식마루’는 경북교육청이 자체 구축한 온라인 교육 플랫폼이다. 디지털 소양 및 SW-AI 역량을 기를 수 있는 100개 이상의 다양한 교육 콘텐츠를 제공하고 있다.

지식나눔터 외에도 기초부터 심화, 자격증 취득까지 교직원뿐만 아니라 학생들에게까지 맞춤형 교육 서비스를 제공하고 있다.

경북교육청은 이번 1기 모집 이후에도 11월과 12월에 각각 2기, 3기 디지털지식나눔교사를 공모해 교사들의 자발적인 지식 나눔 활동을 지속적으로 지원할 계획이다.

임종식 경북교육감은 “이번 디지털지식나눔교사 공모로 교사들이 가진 전문성과 경험을 서로 나누는 문화가 정착되길 바란다”며 “지식의 선순환으로 교육 공동체 전체의 디지털 역량을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라고 말했다.