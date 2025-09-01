“최우선 과제는 이재명 정부 성공 뒷받침” “극우 본당 국민의힘 깨부수는 망치선 돼야”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 1일 “혁신정책연구원장으로 영어 생활 동안 줄곧 고민하고 구상해 온 ‘조국혁신당 리부트’를 추진하겠다”며 민생·정치·인권 3대 개혁을 내세웠다.

조 원장은 이날 국회에서 열린 혁신당 최고위원회의에서 “3대 개혁의 구체적인 상을 만들고 국민과 함께 추진하겠다”며 이같이 말했다.

이어 조 원장은 “3대 개혁의 비전에 맞게 조국혁신당의 내실을 강화하고 외연을 확장하는 작업도 진행하겠다”며 “싱크탱크에 머무르지 않겠다. 민주진보 진영의 담론과 집단지성을 하나로 연결하는 링크탱크가 되겠다”고 말했다.

특별 사면·복권으로 혁신당에 복당한 조 원장이 최고위원회의에 참석한 건 이번이 처음이다. 그는 “그간 당을 이끌어주신 김선민 대표 권한대행을 비롯한 최고위원께 감사드린다”며 “당에서 제게 혁신정책연구원장의 중책을 맡겼다. 부족한 점이 많지만 소임을 다하겠다”고 소회를 밝혔다.

조 원장은 “혁신당의 최우선 과제는 이재명 정부의 성공을 뒷받침하는 것”이라고 강조했다. 조 원장은 “윤석열은 격퇴됐지만 기반 세력인 극우 세력은 건재해 사회 곳곳에서 반격을 도모한다. 민주공화국에서 극우 세력, 극우 정당이 존재해선 안 된다는 점은 자명하다”며 “우리는 극우 본당 국민의힘을 깨부수는 망치선이 돼야 한다”고 말했다.

이어 “우리는 윤석열 이후 세상에 대해서도 답해야 한다”며 “혁신당은 하루의 날씨가 아니라 시대의 기후를 읽는 정당으로 진화해야 한다”고 주문했다. 또 조 원장은 “사회 불평등을 깨는 망치질도 해야 한다. 개혁5당의 연대를 강화하는 역할도 중요하다”며 “저도 망치선의 선원이 돼 힘을 보태겠다”고 말했다.

아울러 조 원장은 “창당 초심으로 돌아가 혁신당을 리부트하겠다. 천천히 그러나 서두르겠다”며 “일희일비하지 않고 뚜벅뚜벅 가겠다. 리부트될 혁신당으로 찾아뵙겠다”고 말했다.