[헤럴드경제=최은지 기자] 일동제약그룹의 종합 헬스케어 플랫폼 기업 새로엠에스가 병·의원 전용 온라인 의약품몰인 ‘새로팜 의원몰’을 이달부터 정식 오픈한다고 1일 밝혔다.

‘새로팜 의원몰’은 ▷의약품 ▷의료기기 ▷치료 재료 ▷의료 소모품 등 다양한 의료 분야 품목을 365일 24시간 비대면으로 간편하게 구매할 수 있는 이커머스 플랫폼이다.

편리한 물품 구매는 물론, 실제 병·의원 의료 환경에 맞춘 ▷진료과별 제품 추천 ▷동일 성분 검색 ▷카드 결제 할인 등과 같은 부가 기능 및 혜택도 함께 접할 수 있다.

뿐만 아니라, 다양한 의료 분야 품목을 취급하는 전문 유통 업체들을 입점시켜 폭넓은 구색과 합리적인 가격 조건을 갖춰 경쟁력을 높였다는 게 회사 측의 설명이다.

새로엠에스는 ‘새로팜 의원몰’ 정식 오픈에 발맞춰 다양한 혜택과 이벤트도 함께 마련했다.

본격적인 예방 접종 시즌을 대비해 ‘독감 백신 및 치료제 최저가 프로모션’을 진행하고, ‘소문 내기 이벤트’, ‘구매왕 이벤트’ 등의 특별 행사를 통해 총 40명을 추첨, 30여만원 상당의 ‘엠투클라우드 백신 전용 무선 LTE 온도 센서’를 증정할 예정이다.

신규 가입 회원 전원에게 의료 소모품 1만원 할인 쿠폰과 2만원 상당의 간식 박스(5만원 이상 주문 시)를 제공하고, 결제 대금 지급 시점을 3개월(90일) 이후로 연장할 수 있는 ‘회전일 선택 서비스’를 연내까지 한시적으로 운영한다.

‘새로팜 의원몰’ 입점사의 경우 동종 업계 최저 수준의 수수료 적용과 더불어 무료 배너 광고, 마케팅 문자(SMS) 서비스 등을 지원한다.

새로엠에스 관계자는 “다양한 품목을 합리적인 조건으로 원활하게 공급해 병·의원의 효율적인 운영을 돕고, 고객 편의 증대와 시장 활성화에 기여하는 의료 파트너로서 자리매김하기를 바란다”며 “유용한 서비스 개발과 플랫폼 환경 개선 등에 지속적으로 힘쓸 방침”이라고 밝혔다.