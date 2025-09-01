퇴직연금 34조·개인연금 16조

[헤럴드경제=신동윤 기자] 미래에셋증권이 연금자산 50조원 시대를 열었다고 1일 밝혔다.

미래에셋증권은 지난달 27일 기준으로 퇴직연금 34조원(DC 14조원·IRP 14조원·DB 6조원), 개인연금 16조원을 기록했다.

연금자산 50조원 돌파의 주요 배경으로는 글로벌 우량 자산에 분산 투자하는 포트폴리오 전략이 꼽힌다. ‘고객 중심’의 연금 자산 관리를 통해 미래에셋증권은 수익률을 제고했다.

실제로 개인형 퇴직연금(IRP) 1년 수익률은 12.48%로 전체 업계(은행·증권·보험) 1위를 차지했고, 5년 수익률은 5.66%로 증권업계 선두에 섰다. 확정기여(DC)형 1년 수익률도 12.17%로 증권업계 1위를 기록했다.

지속적인 고객 유입도 연금자산 50조원 돌파의 또 다른 요인으로 꼽힌다.

금융감독원 퇴직연금 공시에 따르면, 미래에셋증권은 올해 상반기 퇴직연금(DB·DC·IRP) 적립금 증가액에서 전 업권 1위를 기록했다. 특히 DC·IRP 적립금은 3조4206억원 늘어나 전체 42개 퇴직연금 사업자 증가액의 약 16.4%를 차지했다.

해당 기간 적립금이 3조원 넘게 늘어난 사업자는 미래에셋증권이 유일하다.

이런 결과로 고용노동부가 주관하는 퇴직연금 사업자평가에서 3년(2022~2024년) 연속 우수사업자로 선정되며 안정적 시스템과 연금 운용 전문성을 입증했다.

또, 최근에는 연금 인출기 시장에 대응하기 위해 전담 태스크포스(TF)를 신설하고 상품 라인업도 확대하며 생애주기 전반을 아우르는 자산관리 체계를 강화하고 있다. 하반기에는 퇴직연금 상장지수펀드(ETF) 적립식 매수, 모바일 원-스톱(One-Stop) 연금개시, 퇴직연금 장내채권 매매 서비스, 세액 공제 현황 한눈에 보기 등 고객 친화적 기능을 강화할 예정이다.

정효영 미래에셋증권 연금컨설팅본부 본부장은 “연금자산 50조는 단순한 숫자가 아니라, 고객이 미래에셋증권에 보내주신 신뢰의 크기”라며 “앞으로도 고객의 평안한 노후를 위한 책임의 무게감을 느끼고 수익률로 보답하겠다”고 말했다.