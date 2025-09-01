문화전당, ‘민주‧인권‧평화 숏폼 영상 공모전’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 문화체육관광부 국립아시아문화전당(ACC, 전당장 김상욱)이 오는 14일까지 ‘2025 ACC 민주·인권·평화 숏폼 영상 공모전’ 1차 예선 심사를 통과한 작품들을 대상으로 ‘국민심사’와 ‘공개검증’을 실시한다.

ACC는 지난 5~7월 5‧18민주화운동의 민주‧인권‧평화 가치를 확산하고 ACC 개관 10주년을 기념하고자 전 국민을 대상으로 ‘2025 ACC 민주·인권·평화 숏폼 영상 공모전’을 개최했다.

이번 공모전에서는 총 174개의 작품이 응모했으며, 1차 심사에서 53개 작품이 선정됐다. ACC는 1차 심사를 통과한 작품을 대상으로 국민의 의견을 반영한 ‘국민심사’와 ‘공개검증’ 후 2차 심사를 거쳐 청년‧일반부 11개, 어린이‧청소년부 11개 등 총 22개의 작품을 최종 선정한다.

ACC는 올해 개관 10주년을 맞아 민주·인권·평화의 시대적 가치를 가장 잘 담아낸 작품을 국민과 함께 선택해 공모전의 의미를 더하고, 또 국민 참여를 통해 공정성과 투명성을 높이고자 이번 심사를 ‘국민심사’와 ‘공개검증’ 방식으로 진행한다.

먼저 ‘국민심사’는 대한민국 국민이라면 누구나 ACC 누리집이나 국민참여플랫폼 소통24를 통해 참여할 수 있다. 청년·일반부와 어린이·청소년부 각각 일반영상, 인공지능(AI) 활용영상으로 나줘 4개의 부문에서 각 한 번씩 총 4차례 투표가 가능하다. ‘국민심사’ 결과는 2차 최종 심사에 반영되며, 참여자 중 100명을 추첨해 1만원 상당의 커피쿠폰을 증정한다.

또한 같은 기간 동안 진행되는 ‘공개검증’을 통해 출품작의 표절이나, 중복 응모 등 부정행위 여부에 대한 의견도 수렴한다. ‘

김상욱 국립아시아문화전당장은 “국민 한 분 한 분의 참여가 이번 공모전을 더욱 공정하고 투명하게 만드는 힘이 될 것”이라면서 “민주·인권·평화라는 인류 보편의 가치를 숏폼이라는 새로운 문화 형식을 통해 확산시키고, 5·18민주화운동의 정신과 ACC 개관 10주년의 의미를 국민과 함께 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”라고 말했다.