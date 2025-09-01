수도 타슈켄트에 1호점…60개 오픈 계획

[헤럴드경제=정석준 기자] 버거·치킨 브랜드 맘스터치가 우즈베키스탄에 진출한다고 1일 밝혔다.

맘스터치는 지난 26일 오전 서울 중구 맘스터치앤컴퍼니 본사에서 우즈벡 현지 기업 ‘UHL CO’의 F&B 전문 자회사인 ‘ONE FOOD LLC’와 현지 외식사업 진출을 위한 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 체결했다.

협약식에는 김동전 맘스터치앤컴퍼니 대표이사, 자파르(Zafar) ‘ONE FOOD LLC’ 대표이사를 비롯한 양사 주요 경영진이 참석했다.

맘스터치는 MF 계약을 통해 연내 수도 타슈켄트의 핵심상권에 약 150평 규모의 대규모 1호점을 연다. 향후 매장은 60개까지 늘릴 계획이다. 향후 우즈벡을 중심으로 매장을 카자흐스탄, 키르기스스탄 등 인근 중앙아시아 국가와 러시아, 중동으로 확대한다는 구상이다.

자파르(Zafar) ONE FOOD LLC 대표이사는 “한국의 주요 햄버거, 치킨 브랜드들을 우즈벡으로 도입하기 위해 여러 브랜드를 검토한 결과, 맘스터치가 가장 경쟁력 있는 브랜드라고 판단했다”고 전했다.

맘스터치 관계자는 “차별화된 메뉴 및 품질 경쟁력에 성공을 확신한 MF사의 요청으로 적합성 검토를 거쳐 계약을 체결하게 됐다”며 “현지 파트너와 긴밀히 협력해 연착륙 후 성과를 내는 일본처럼 성공 신화를 쓰도록 노력하겠다”고 말했다.