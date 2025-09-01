[헤럴드경제=나은정 기자] 야구 국가대표 출신 양준혁이 경북 포항에서 운영 중인 방어 양식장의 연 매출이 30억 원에 달한다고 밝혀 화제다.

31일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에는 셰프 정호영이 양준혁의 방어 양식장을 방문하는 모습이 전파를 탔다.

양준혁은 “야구선수 ‘양신’에서 ‘방신’(방어의 신)이 된 양준혁입니다”라고 자신을 소개하며 “가진 모든 걸 쏟아부어 하루 2~3시간 자면서 열심히 일하고 있다”고 근황을 전했다.

그는 현재 경북 구룡포에서 3000평 규모의 방어 양식장을 20년째 운영 중이다. 방송에서 양준혁은 “대방어는 내 새끼만큼 귀하고 정성스럽게 키우고 있다”며 방어양식장 매출이 연 30억원에 이른다고 밝혔다.

양준혁은 ‘방신’으로 재기하기까지 사업가로서의 고충을 털어놓기도 했다.

그는 “처음에 실패 많이 했다. 줄돔, 우럭, 전복을 키우다 폐사로 큰 손해를 봤다. 선수 시절 번 돈을 다 까먹었다”며 “방어를 만나면서 바닥을 찍고 다시 일어섰다”고 말했다.

이날 방송에서 정호영 셰프가 “형님 방어가 좋다고 소문이 자자하다. 서울에서 일부러 왔다”며 구매 의사를 전하자, 양준혁은 “요즘 방어가 ‘금(金)방어’가 됐다. 평균 7~8만 원까지 올랐다. 싸게도 안 되지만 우리 방어는 아무나 안 준다”고 답해 웃음을 자아냈다.

국립수산과학원에 따르면 난류성 어종인 방어의 어획량이 지난 40년간 꾸준히 늘었지만, 최근 여름철 양식생물의 한계 수온을 웃도는 고수온이 발생하면 질병에 노출되기 쉬운 상태에 놓였다. 정부는 고수온으로 인해 양식어종의 폐사가 발생할 경우 대체 품종을 보급하거나 양식장 이전을 지원하는 등의 대책을 추진 중이다.