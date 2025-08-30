[헤럴드경제=문영규 기자] 서울 서남권에 30일 호우주의보가 발효된 가운데 청계천, 안양천 등 시내 29개 하천 전체가 통제됐다. 경기 성남엔 호우경보가, 강원 홍천 등에는 호우주의보가 내렸다.

서울시는 호우주의보가 발효되면서 이날 오전 2시 35분부터 대응 수위 1단계를 발령했과 공무원 1336명(시 355명, 구 981명)이 상황 근무를 하고 있다.

빗물 펌프장 3개소가 부분 가동되고 있으며 아직 도로 통제는 없다. 서울시는 기상과 하천 상황을 모니터링할 계획이다.

성남에는 이날 오전 7시 5분을 기해 성남에 호우경보가 발효됐다. 군포·의왕에는 호우주의보가 내렸다.

앞서 기상청은 오전 6시 35분을 기해 홍천군평지에 호우주의보를 발효한다고 밝혔다. 횡성에는 호우주의보가 유지되고 있다.

호우주의보와 호우경보는 3시간 강우량이 각각 60㎜, 90㎜ 이상 또는 12시간 강우량이 각각 110㎜, 180㎜ 이상 예상될 때 발효된다. 하천 범람, 가옥 침수 등에 따른 안전사고에 유의해야 한다.