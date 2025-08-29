앤아버 공공도서관, 강동중앙도서관에 신간 도서 150권 기증하며 협약 의미 확대 도서 교환 및 앤아버 공공도서관 온라인 서비스 이용 지원 등 폭넓은 협업 추진 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(이수희 구청장)는 29일 미국 미시간주 앤아버 공공도서관(Ann Arbor District Library)과 업무협약을 체결, 미국 공공도서관과의 문화 교류를 공식화했다고 밝혔다.

이번 협약은 국내 지방자치단체가 미국 공공도서관과 직접 맺은 최초의 사례로, 앞으로 두 기관은 도서·자료 교환 및 인적 교류, 온·오프라인 국제 교류 프로그램 운영 등 폭넓은 협력을 추진한다.

이와 함께, 앤아버 공공도서관의 일라이 나이버거(Eli Neiburger) 관장은 강동구 대표 도서관인 강동중앙도서관의 개관을 축하하기 위해 8월 30일 개관식에 직접 참석하는 한편, 앤아버 공공도서관에서 출간한 신간 도서 150권을 기증해 협약 의미를 더했다.

구는 기증 받은 도서를 강동중앙도서관 1층 ‘앤아버 공공도서관 기증 서가’에 전시해 구민 누구나 열람할 수 있도록 했으며, 내년에는 미국 앤아버 공공도서관에 한국 도서와 간행물, 영상자료, 지역 내 관광지도 등을 기증하면서 앤아버 시민들이 한국과 강동구에 대해 쉽게 접할 수 있는 ‘강동구 코너’를 조성할 계획이다.

또, 앤아버 공공도서관 누리집(홈페이지)에서 제공하는 전자도서, 오디오북, 음악·영상 스트리밍 등 다양한 온라인 서비스도 강동구민들이 이용할 수 있도록 지원된다.

일라이 나이버거(Eli Neiburger) 앤아버 공공도서관장은 “이번 협약으로 강동구민과 앤아버 시민이 서로의 문화를 배우고 활발한 교류를 이어가길 기대한다”고 말했다.

이수희 강동구청장은 “도서관이 단순히 책을 보는 공간을 넘어 문화 교류와 국제협력의 장이 될 수 있음을 보여주는 뜻깊은 협약”이라며 “앞으로도 강동구는 다양한 도서관 협력 사업을 통해 구민들이 폭넓은 배움과 문화를 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.