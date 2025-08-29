추진계획 보고회 개최 분야별 세부 추진계획, 유관부서 협업 사항 등 논의

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 내년도 안동시와 공동 개최하는 64회 경북도민체육대회 성공개최를 위해 총력을 기울이고 있다.

군은 29일 오후 3시, 군청 중회의실에서 ‘제64회 경북도민체육대회’의 성공적인 개최를 위한 분야별 세부 추진계획 보고회를 열고 전반적인 준비 상황과 향후 추진계획을 점검했다.

이날 보고회에는 강상기 예천부군수 및 각 부서장, 관계기관 관계자 등 40여 명이 참석한 가운데, 대회의 성공적인 개최를 위한 주요 추진 일정과 준비 상황을 공유하고 추진반별 세부 과제에 대해 깊이 있는 논의가 이뤄졌다.

예천군은 대회 준비 과정에서 발생하는 미비점들을 보완하고 개선하고자 앞으로도 주기적으로 추진 상황 보고회를 개최하여 대회 준비에 박차를 가할 계획이다.

강상기 부군수는 “체육대회의 성공적인 개최를 위해 관계기관과 전 부서의 주기적인 협업이 중요하다”며, “예천을 찾는 선수단과 관람객이 편리하도록 질서유지 및 안전, 숙박 위생, 쾌적한 환경정비, 대회운영 등 모든 분야에 세심한 부분까지 철저히 준비해야 한다”고 당부했다.