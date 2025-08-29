- 프리미엄 테이크아웃 카페 브랜드 ‘유니컵커피’, 여름 시즌 맞춤 신메뉴 선봬

프리미엄 테이크아웃 카페 브랜드 ‘유니컵커피’(운영사: 주식회사 유니컵컴퍼니)가 ‘교토 아이스 말차’를 새롭게 출시했다고 밝혔다.

이번에 선보이는 교토 아이스 말차는 일본 교토산 프리미엄 말차를 사용해 특유의 깊은 풍미와 깔끔한 뒷맛을 살린 것이 특징이다. 말차의 진한 녹색감과 청량한 비주얼은 한여름에도 프리미엄 감성을 느낄 수 있도록 기획됐다.

유니컵커피는 ‘고객들이 바쁜 일상 속에서도 짧은 순간 특별함을 경험할 수 있도록 합리적인 가격에 프리미엄 메뉴를 제공한다’는 브랜드 철학을 이어가고 있다. 이번 교토 아이스 말차 출시 역시, MZ세대를 중심으로 커피 외 대체 음료 수요가 높아지는 트렌드를 반영한 제품이다.

유니컵컴퍼니 관계자는 “교토 아이스 말차는 프리미엄 감성을 합리적인 가격으로 즐길 수 있는 유니컵커피만의 정체성을 잘 보여주는 메뉴”라며 “앞으로도 다양한 신메뉴를 통해 소비자들에게 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 말했다.