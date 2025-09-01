카니발 하이리무진 특장차 브랜드 보가9은 최근 출시된 신형 카니발 하이리무진 모델에 완전 평탄화 시트를 적용한 신제품을 선보였다. 차량 내에서 휴식과 수면이 가능하도록 설계된 이번 구성은 변화하는 차량 활용 방식에 맞춰, 장거리 이동과 차박 등 다양한 상황에 대응할 수 있도록 한 것이 특징이다.

보가9이 독자 기술로 개발한 완전 평탄화 시트는 원터치 방식으로 ‘베드 모드’로 전환할 수 있다. 이를 통해 주행 중에는 일반 좌석으로, 정차 시에는 수평한 휴식 공간으로 손쉽게 변환 가능하다. 사용 환경에 맞춰 좌석과 휴식 공간을 유연하게 전환할 수 있도록 설계됐으며, 쿠션감과 소재를 개선해 장시간 사용 시에도 쾌적함을 유지한다.

이번 시트는 성인 체형 기준으로 넉넉한 공간을 확보했으며, 1:1 맞춤 제작 방식을 도입해 소비자가 시트 디자인과 스티치 색상을 직접 선택할 수 있다. 이를 통해 차량 인테리어에 개인 취향을 반영할 수 있고, 공간 활용도 또한 높였다. 시트 배치와 수납공간은 차량의 용도와 동선에 맞춰 최적화해 전반적인 편의성을 향상시켰다.

신형 카니발 하이리무진에는 55인치 천장형 모니터가 장착돼 차량 내에서 다양한 OTT 콘텐츠를 시청할 수 있다. 여기에 보가9의 통합 멀티미디어 컨트롤 시스템이 적용돼 시트 조절, 실내 조명, 공조 장치, 엔터테인먼트 기능 등을 하나의 인터페이스로 제어할 수 있다. 이러한 시스템은 기능 간 유기적 작동을 지원하며, 사용 편의성을 높인다.

제품 기능 외에도 보가9은 사후 관리 체계를 운영하고 있다. 1급 자동차 정비 공업사를 직접 운영하는 것은 물론, 전국 단위 전담팀을 통해 정기 점검과 유지보수 서비스를 제공한다. 이에 따라 소비자는 차량 구매 이후에도 안정적인 품질과 지속적인 관리 서비스를 받을 수 있다.

완전 평탄화 시트가 적용된 신형 카니발 하이리무진은 모두 동일한 평탄화 시트 기능을 기본 제공하며, 가격 차이는 선택 사양과 내장재 구성에 따라 구분된다. 소비자는 용도와 취향에 맞춰 실내 환경을 세부 조정할 수 있다.

보가9 관계자는 “차량이 단순한 이동 수단을 넘어 생활 공간으로 확장되는 흐름이 이어지고 있다”며 “실사용자의 요구를 반영해 완전 평탄화 시트를 개발했고, 앞으로도 맞춤형 설계와 기술 고도화를 통해 제품과 서비스 품질을 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 말했다.