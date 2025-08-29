민선 8기 마지막 해 도약 준비

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자]안동시가 민선 8기 마지막 해인 내년도에 시민들이 변화를 체감할 수 있는 완성도 높은 업무계획 수립에 총력을 기울이고 있다.

시는 지난 26일부터 28일까지 시청 소통실에서 ‘2026년도 안동시 주요 업무계획 보고회’를 개최했다.

이번 보고회는 대형 산불로 인한 아픔을 딛고 회복과 재도약을 이루는 동시에, 시정 성과를 창출하고 미래 비전을 구체화하기 위해 마련됐다.

보고회에서는 올해 안동시가 거둔 주요 성과를 점검하고 평가했다.

시는 올해 공약이행 평가 3년 연속 최우수등급 달성, 신속집행 평가 최우수, 재난관리평가 우수, 상수도 분야 경영평가 최우수 등 대외적으로 높은 평가를 받았다.

또한 실개천 친수공간 조성, 엄마까투리 상상놀이터 조성 등 주요 사업도 차질 없이 추진됐다.

특히 산불 재난 상황에서도 신속한 추경 편성과 집행으로 재난 복구에 총력을 기울여 주민 일상 회복을 앞당겼고, 동시에 본연의 행정 업무 수행도 흔들림 없이 수행했다.

이러한 대응은 단순한 재난 극복을 넘어, 지역공동체의 회복력과 행정의 대응 역량을 입증한 사례로 평가된다.

내년도 주요 업무로는 안동댐 준공 50주년을 맞아 수자원을 기반으로 한 물 산업 특화와 수변공간 조성을 연계한 지역발전 전략을 중점적으로 다뤘다.

이와 함께 동아시아문화도시 사업 추진, 산업단지 경쟁력 강화, 전통시장 활성화, 중앙선 1942 안동역 주변 정비 등 지역 현안과 미래지향적 사업들도 심도 있게 점검했다.

아울러 산불 이재민 지원과 복구 사업의 조속한 마무리를 비롯해 안동 경북도청 유치 10주년을 기념하는 경북도민체육대회의 성공적 개최 방안을 논의하며 지역경제 활성화 방안도 모색했다.

권기창 안동시장은 “도민 체전을 비롯한 각종 행사와 축제를 연계해 시너지 효과를 낼 것”을 주문했다. 이어 “내년은 산불로 인한 상처를 완전히 치유하고, 민선 8기 마지막 해인 만큼 시민들이 변화를 체감할 수 있는 완성도 높은 업무계획을 수립해 모든 역량을 집중하겠다”라고 강조했다.

시는 이번 보고회를 통해 도출된 과제를 부서별 연간 추진계획에 반영하고, 산불 회복의 성과를 새로운 도약의 기반으로 삼아 사업 추진 현황을 철저히 관리해 나갈 방침이다.