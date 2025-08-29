최고영업책임자에 김기홍 전무 선임

[헤럴드경제=정석준 기자] 삼양식품이 최고영업책임자(CSO) 직책을 신설하고 김기홍 전무를 선임했다.

29일 식품업게에 따르면 삼양식품은 이달 APAC&EMEA 세일즈 앤 마케팅 본부장을 맡아온 김 전무를 CSO로 발탁했다.

삼양식품이 영업 조직을 최고경영진(C레벨)으로 격상해 선임한 것은 이번이 처음이다. 글로벌 불닭볶음면 열풍 속에서 미국 관세·환율·원자재 가격 변동 등 리스크를 책임 있게 관리할 필요가 있다는 판단이 깔렸다.

김 전무는 1974년생으로 미국 보스턴 칼리지에서 마케팅을 전공했으며 켈로그·존슨앤드존슨·맥도날드 등 글로벌 소비재 기업에서 약 25년간 근무했다. 삼양식품에는 2023년 2월 합류해 중국·일본·인도네시아·유럽 등 주요 권역에서 영업 성과를 확대했다.

삼양식품 관계자는 “전 세계적인 수요 증가와 글로벌 판매 거점 확대로 인해 기존에 거점별로 분리돼 있었던 세일즈 기능을 총괄하고 국가·지역 및 유통 채널별 판매 전략 수립과 실행을 통합 관리할 수 있는 C레벨급 조직 신설을 계속 검토하고 있었다”고 말했다.