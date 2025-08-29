[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 겸 배우 수지가 난데없는 결혼설에 휘말리자 소속사 대표가 직접 남긴 글이 화제다.

28일 소속사 매니지먼트 숲 김장균 대표는 자신의 SNS를 통해 “유언비어 퍼트리다 걸리면 혼난다”라며 경고성 글을 남기며 루머를 일축했다.

앞서 한 포털사이트의 카페에 “수지가 OOO대표랑 결혼 한다네요. 곧 발표가 나올 건데, 수지가 수지 맞았네요. 잘 어울려요”라는 글이 올라왔고 이는 곧 온라인 커뮤니티로 확산됐다.

하지만 해당 루머는 사실이 아닌 것으로 드러났다. 여기에 수지의 소속사 대표까지 직접 나서 쐐기를 박은 것으로 풀이된다.

김 대표가 소속사 배우를 위해 나선 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 2018년 배우 공유와 정유의 결혼설이 돌자 “곧 얼굴 한 번 봅시다”라며 루머 유포자에 적극 대응한 바 있다

한편 수지는 오는 10월3일 공개되는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘다 이루어질지니’에 출연한다. ‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디다.