9월 22일·23일 벡스코서 열려,…스마트해양 등 집중 조명

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 9월 22일과 23일 양일간 벡스코에서 부산을 대표하는 창업축제 ‘바운스 2025(BOUNCE 2025)’를 개최한다고 밝혔다.

올해로 9회째를 맞이하는 이번 행사는 아시아 창업 엑스포 ‘플라이 아시아 2025(FLY ASIA 2025)’와 공동 개최된다. 이에 따라 지역 창업 생태계 확장 및 글로벌 진출을 희망하는 지역 스타트업과 대·중견기업, 투자사 등 많은 관계자의 참여가 예상된다.

행사는 벡스코 제1전시장 등에서 콘퍼런스, 기업투자 설명회, 일대일 간담회, 개방형 혁신(오픈 이노베이션), 교류(네트워킹) 등 다양한 프로그램 등이 진행된다. 특히 올해는 ‘지역 전략산업과의 연계’를 핵심으로 부산의 미래 전략산업인 ‘스마트해양’을 집중적으로 조명한다.

올해 처음 ‘스마트해양 특화부스’를 선보인다. 특화부스에서는 해양 연구개발(R&D), 기술이전, 창업 지원 정책 등 관련 기관들(국립한국해양대학교, 부산항만공사, 중소조선연구원 등)의 상시 설명회가 진행된다.

컨퍼런스에서는 스마트해양을 중심으로 투자, 개방형 혁신, 글로벌 진출, 대학창업 등 다양한 주제로 국내·외 창업 생태계 전문가들이 참여한 가운데 실제 사례 중심의 정보를 다룬다. 컨퍼런스는 일방적인 발표 형식에서 벗어나 연사와 청중이 자유롭게 소통하는 이야기(토크) 콘서트와 토론자(패널) 토의 중심으로 진행될 예정이다.

네이버클라우드, DRB동일, 롯데건설 등 20개 대·중견기업과 26개 투자사 등이 참여해 ‘개방형 혁신’ 등 300여 건의 설명회(밋업)도 진행된다. 행사의 사전등록은 9월 9일까지 공식 홈페이지를 통해 진행되며 스타트업 생태계 관계자와 일반 참가자 등 누구나 무료로 신청할 수 있다.