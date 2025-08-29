9월 1일~19일 접수…“군민이 체감할 수 있는 행정 혁신 실현해 나가겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 9월 1일부터 19일까지 ‘공무원 아이디어 공모전 – 연천을 바꾸는 한 생각’을 개최한다.

이번 공모전은 업무 전문성을 바탕으로 실현 가능성 높은 정책·사업제안을 마련하고 조직 내 창의적인 아이디어 발굴을 통해 지속가능한 혁신동력을 확보하기 위해 추진한다.

공모 분야는 연천군 발전을 위한 자유 주제로, 심사를 거쳐 대상 1명·금상 1명·은상 1명·동상 2명 등 총 5명을 선정할 계획이며 수상자에게는 포상금과 함께 제안이 채택되는 경우 인사 가점도 부여된다.

앞서 연천군은 지난 3월 전 국민을 대상으로 연천군 테마형 아이디어 공모전을 개최해 총 91건의 아이디어를 접수했으며, 이 중 최종 7건을 선정해 현재 군정 정책에 반영·추진하고 있다.

군 관계자는 “이번 공모전을 통해 창의적이고 실현가능한 아이디어를 지속적으로 발굴·확산시켜 행정환경 변화에 능동적으로 대응하고, 군민이 체감할 수 있는 행정 혁신을 실현해 나가겠다”고 했다.