현동진 현대차 로보틱스랩장 인터뷰 중국 인재, 미국서 공부하고 본국 돌아가 인센티브·기회 더 많다고 생각하기 때문 ‘의대생’ 아니면 ‘미국행’ 한국과 대조 로봇강국 되려면 ‘개발서 양산까지’ 생태계 시급 폭넓은 정부 지원책·규제 완화 ‘속도전’ 속 중국처럼 공학도 출신 정책입안자 많아져야

[헤럴드경제(의왕)=김영철 기자] “중국 인재들은 미국에서 공부해도 본국으로 돌아가는 사람이 많습니다. 그만큼 기회와 희망이 있다고 생각하기 때문이죠.”

불볕더위가 기승을 부리던 지난달 31일 글로벌 톱3 자동차기업 현대자동차그룹 의왕연구소에서 만난 현동진 현대차 로보틱스랩장(상무)은 한국 로봇산업의 현주소를 짚으며 이같이 말했다. 미국과 중국의 기술패권 다툼 속에서 한국 로봇산업의 최전선에 있는 그의 고언은 의미심장했다.

현 상무는 로봇 공학에서 중국이 앞서가는 이유에 대해 정부의 공격적인 투자를 기반으로 인재 양성부터 유치, 제품 개발부터 양산까지 일련의 생태계가 구축된 점을 꼽았다.

그는 “중국은 국가 주도의 계획 경제와 15억명의 인구라는 이점이 있다”며 “중국이 양산한 제품들이 많이 드러나다 보니 더 많은 제품이 이어서 나오고, 이를 본 사람들이 구매하게 되는 생태계가 꾸려진 것”이라고 설명했다. “이런 과정에서 소프트웨어 기술도 더 빠르게 발전할 수 있는 강점이 있다”고 덧붙였다.

현 상무는 “한국도 AI 로봇 제품 개발부터 양산까지 대량 생산이 가능한 생태계가 꾸려져야 하는 게 매우 시급하다”면서 이를 위해서는 “우리 정부의 폭넓은 지원책 등을 통해 공학자들에게 사업의 기회, 연구개발의 기회가 많이 주어져야 한다”고 말했다.

아울러 “정부 차원에서 공학도를 위한 지원책이 추진되기 위해서는 정책입안자 중에 공학도 출신들이 대거 포진돼야 한다”고 강조했다.

의대생은 왜 로봇에 빠졌을까…“웨어러블 로봇으로 하반신 마비 신랑 걷게 했다”

현 상무는 사실 의대생 출신이다. 의과대학 3학년 재학 중 진로를 틀어 적성에 맞는 기계공학과에 입학했다. 이후 미국 UC 버클리에서 ‘웨어러블 로봇 창시자’로 불리는 호마윤 카제루니 미 UC버클리 교수 밑에서 석사과정을 밟았으며, 로봇 첨단 기술의 성지로 알려진 미국 매사추세츠공대(MIT)에서 세계에서 가장 빠른 로봇으로 발표한 ‘치타’ 제어 기술 개발에 참여했다.

이날 기자가 방문한 의왕연구소 로보틱스랩에선 신기술 개발이 한창이었다. 이 가운데 지난 7월 대한항공 항공 정비 산업현장에 실전 배치된 로보틱스랩의 자체 개발 산업용 착용로봇 ‘엑스블 숄더(X-ble Shoulder)’부터 서비스 안내 로봇 ‘달이(DAL-e)’, 안면인식 시스템 ‘페이시(Facey)’, 소형 다목적 모빌리티 플랫폼 ‘모베드(MobED)’ 등 여러 형태의 제품들이 눈에 띄었다.

지난 2018년 현대자동차 앨라배마 공장 근로자의 피드백으로부터 영감을 얻고 개발로 이어진 산업용 착용 로봇 ‘엑스블 숄더’는 최근 현대차 현장 근로자 1만여명을 대상으로도 시범 도입됐다. 현 상무는 현장 작업자들로부터 “반복된 작업으로 근골격에 통증을 안고 일을 해왔는데, 엑스블 숄더 덕분에 통증이 상당 부분 줄었다는 얘기를 듣는다”며 이럴 때 보람을 느낀다고 했다.

기자가 ‘엑스블 숄더’를 직접 체험해 봤다. 혼자서도 착용이 가능했을만큼 착용 방법은 간단했다. 조끼를 입고 지퍼를 잠근 뒤 양팔에 근력 보상 모듈을 차례로 고정하는 방식이다. 메시 소재의 조끼는 통풍도 원활했으며, 2㎏이하의 무게감으로 몸을 짓누르는 부담도 없었다.

착용 순간 어깨부터 팔까지의 부위가 순간 붕 뜨는 느낌을 받았다. 팔 전체를 움직일 필요도 없이 어깨에 조금만 힘을 줘도 양팔을 쉽게 위로 뻗을 수 있었다. 반복적인 작업 환경에서 일하는 근로자들의 어깨 근력을 보조하기 위한 목적답게 어깨와 팔이 한층 가벼웠다. 평소 어깨운동을 하면서 최대 20kg의 아령을 들 수 있었다면, 엑스블 숄더를 착용하고 나선 최소 두 배 더 나가는 무게의 아령마저도 들 수 있을 것 같다는 자신감마저 들었다.

현 상무는 전기차 자동충전 로봇(ACR·Automatic Charging Robot)을 통해 하반신 장애가 있는 운전자가 간편하게 전기차를 충전할 수 있었던 사례도 소개했다.

보통 전기차를 충전하려면 전기차 충전기가 있는 공간에서 운전자가 차량 밖으로 나와 케이블을 충전구에 직접 꽂아야 한다. 하지만 ACR은 전기차의 충전구를 빠르게 인식해 케이블 삽입부터 탈거(脫去)까지 모든 작업을 자동으로 수행한다.

현 상무는 보람을 느꼈던 순간으로 과거 패러글라이딩 사고로 하반신 장애를 입은 지인에게 웨어러블 로봇인 ‘H-LEX(Hyundai Lifecaring ExoSkeleton)’으로 결혼식 입장을 도왔던 사례를 꼽았다.

그는 해당 지인이 “결혼식에서만큼은 식장을 당당히 걸어서 입장하고 싶은 소망이 있었다”며 “H-LEX 덕분에 그는 식장에서 신부가 있는 곳까지 늠름하게 걸어갈 수 있었다. 내 마음도 뭉클했다”고 당시를 회상했다.

‘의대행’ 아니면 ‘미국행’ 한국, 로봇강국 되기 위해선?

현 상무는 “로보틱스는 기술의 집합”이라며 “사용자의 필요에 따라 자율주행도 만들 수 있고, 비전 AI(인공지능)도 가능하다”며 그 무한가능성을 역설했다.

그러면서 그는 “형태적 틀에 갇히지 않고 사용자에게 어떠한 이익을 선사할 수 있는지 고민하는 것이 로보틱스의 핵심이며, 로봇 제품 개발이 시작점”이라고 강조했다. 로봇이라는 제품의 특정한 형태는 결론적으로는 고객의 가치를 어떻게 전달하느냐의 하나의 형태일 뿐이라는 것이다.

현 상무는 “보통 사람들은 로봇을 하나의 제품으로 보지만 엔지니어나 사업가들의 시각은 조금 다르다”며 “‘어떠한 이득을 주는 기술이냐’에서부터 시작한다. 구현된 형태에 따라 4족 보행 로봇이 될 수도 있고 바퀴로 굴러가는 로봇이 될 수 있는 것”이라고 부연 설명했다.

현 상무는 로봇 산업에서 절대강자는 아직 등장하지 않았다고 했다. 그는 “지속 가능한 로봇 제품을 개발하는 업체가 로봇 산업을 끌고 갈 수 있을 것”이라고 말했다. 중국에서 공을 차거나 격투기를 하는 로봇들이 공개돼 세간의 관심을 끌었지만, 해당 제품들이 사회 전반에 쓸만한지는 아직 불투명하다고 본 것이다.

“사회에서 실제 ‘쓸만한’ 로봇 누가 먼저 제시하냐가 승패 당락…국가적 고민 필요한 시점”

현 상무는 “‘제품이 쓸 만한지’라는 근본적 문제를 해결한 업체는 아직 없다고 본다”며 “이 문제를 누가 먼저 소비자에게 제시하느냐가 승패의 당락이 될 것”이라고 말했다.

그러면서 “출시한 제품이 실제 사회 인프라에서 쓸 만하고, 고객들이 이를 구매할만한지를 파악해야한다”며 “그런 차원에서 산업용 로봇이 개발되고 있고, 나아가 피지컬 AI 기술도 발전을 거듭하고 있는 것이다. 우리나라도 국가적 고민이 필요한 시점”이라고 덧붙였다.

현 상무는 이어 “기술 강국이 되려면 그런 기술에 대한 이해도가 높은 전문가들의 의견을 정책결정에 참여시켜야 한다”며 “연구개발(R&D) 예산부터 스타트업을 시작할 기회를 증진할 제도적 뒷받침이 필요한데 주요 정책 입안에선 엔지니어와 과학자의 목소리가 더 반영돼야 한다”고 강조했다.