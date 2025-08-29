경상남도 지역화폐 결제 가능

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 ‘땡겨요’가 경상남도 광역형 공공배달앱 운영사로 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.

‘땡겨요’는 신한은행이 운영하는 공공배달 애플리케이션(앱)이다. 소비자와 가맹점 모두에게 혜택이 돌아가는 서비스를 지향하고 있다. 현재 전국 서울특별시, 부산광역시, 경기도 등 41개 지자체와 공공배달앱 업무협약을 맺었다.

이번 운영사업자 선정으로 땡겨요는 ▷경상남도 지역화폐 결제 기능 탑재 ▷신규 입점 가맹점에 사장님 지원금 최대 30만원 지원 ▷전용 금융상품 지원 등을 통해 민관 협력 네트워크를 강화하고 공공배달앱의 역할을 확대할 방침이다.

지난 21일에는 경상남도 소상공인연합회와 업무협약을 맺고 가맹점 입점 활성화를 추진하는 등 소상공인 지원 기반도 넓히고 있다.

신한은행 관계자는 “땡겨요를 이용하는 고객의 비용 부담을 줄이고 지역 소상공인들에게는 실질적 매출 증대로 이어져 상생의 선순환으로 이루어질 수 있도록 노력하겠다”며 “앞으로도 지자체와 협업을 확장해 더 많은 고객이 혜택을 받을 수 있도록 서비스를 강화해 나가겠다”고 말했다.