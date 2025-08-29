고객 경험 중심의 차별화된 미식 제안에 호평

[헤럴드경제=정석준 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 ‘2025 올해의 브랜드 대상’에서 23년 연속으로 치킨 부문 대상을 수상했다고 29일 밝혔다.

‘올해의 브랜드 대상’은 소비자들이 직접 한 해를 대표하는 최고의 브랜드를 선정하는 국내 최대 규모의 브랜드 시상식이다. 교촌치킨은 치킨 부문 온라인 투표·전화 설문에서 모두 최고 점수를 획득했다.

올해 교촌치킨은 변화하는 소비자 취향과 외식 트렌드에 맞춰 치킨 메뉴 선택의 폭을 넓히며 브랜드 경쟁력을 강화했다. 신제품 ‘허니갈릭’과 ‘마라레드’를 선보이고 인기 메뉴 ‘반반한마리’의 맛 선택지를 5종으로 확대했다.

이와 함께 메뉴명을 보다 직관적이고 간결하게 개편하고, 양념·후라이드 치킨, 싱글윙 시리즈 등 구성도 새롭게 보강해 고객 편의성과 메뉴 다양성을 함께 높였다.

‘교촌 1991 브랜드데이’, ‘대구 치맥페스티벌’ 등 이벤트를 통해 소비자와의 접점도 확대했다.

교촌에프앤비 관계자는 “앞으로도 교촌의 정체성을 담은 제품과 차별화된 경험을 통해 소비자와 꾸준히 소통하며 고객 신뢰를 바탕으로 브랜드 위상을 더욱 공고히 해 나가겠다”고 말했다.