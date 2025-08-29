보건소 협력해 주민 식단·복약관리 강의 진행 인지·근골격 솔루션 체험부터 헬스케어까지

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명이 지난 28일 화성특례시 소재 장안대학교에서 ‘건강한 시니어 라이프를 위한 건강 세미나’를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 세미나는 시니어 건강 증진을 위해 화성시 서부보건소와 함께 추진하는 ‘우리 동네 함께 돌봄, 같이 건강’ 사업의 하나로 마련됐다. 이날 행사에는 60세 이상 주민 100여명이 참석한 가운데 건강한 노년을 위한 식단과 올바른 복약 관리 방법에 대한 전문가 강의가 진행됐다.

현장에는 삼성생명이 헬스케어 스타트업과 협업해 개발한 다양한 설루션을 직접 체험할 수 있는 공간이 마련돼 눈길을 끌었다. 특히 ‘이모코그’, ‘마이베네핏’과 함께 선보인 인지 기능 강화와 근골격계 진단 설루션은 참여자들로부터 호평을 받았다. 또 ‘삼성 웰스토리’와 푸드케어 스타트업 ‘메디쏠라’가 진행한 건강 식단 관리 세미나 역시 높은 관심을 모았다.

삼성생명은 내달부터 화성 지역 시니어 주민을 대상으로 모바일 헬스케어 플랫폼 ‘더헬스’를 통해 12주 과정의 건강관리 프로그램을 제공한다는 계획이다.

삼성생명 관계자는 “앞으로 화성시 서부보건소와 함께 주민들의 건강한 노년에 도움이 될 수 있는 다양한 활동을 전개해 나갈 예정”이라고 말했다.