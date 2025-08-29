통계청 7월 산업활동동향 발표 소매판매 29개월만에 최대폭 증가 설비투자 운송장비·기계류 중심↑

[헤럴드경제=양영경 기자] 7월 산업생산과 소비, 투자가 모두 증가하면서 지난 2개월 이후 5개월 만에 ‘트리플 증가’를 기록했다. 특히 지난달 본격 지급된 민생회복 소비쿠폰과 소비 심리 회복 등 영향으로 소비는 2년 5개월 만에 최대폭 늘어난 것으로 파악됐다.

29일 통계청이 발표한 ‘7월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업생산 지수는 114.4(2020년=100)로 전달보다 0.3% 증가했다.

전산업생산은 지난 4~5월 마이너스를 기록했다가 6월(1.5%) 증가 전환해 두 달 연속 증가했다. 광공업 생산은 전자부품(20.9%), 기계장비(6.5%) 등에서 생산이 늘어 직전 달보다 0.3% 증가했다.

다만, 자동차 생산은 7.3% 줄어 지난해 7월(-11.4%) 이후 최대폭 감소했다. 7월 휴가철과 부분파업, 미국 전기차공장 현지 생산 등 관세 발효 효과가 생산과 수출에 영향을 미쳤다는 게 통계청의 분석이다. 반도체 생산도 3.6% 줄어들면서 작년 7월(-6.9%) 이후 가장 큰 폭으로 감소했다.

소비 지표는 호조세를 나타냈다. 민생회복소비쿠폰이 외식·미용·헬스장 등 서비스 소비에도 영향을 미치며 서비스업 생산은 전월보다 0.2% 증가했다. 도소매업이 3.3% 증가했고, 숙박음식업(2.0%), 예술·스포츠·여가(7.5%), 협회·단체·수리·기타개인서비스업(8.4%) 등에서 늘었다.

상품 소비를 뜻하는 소매판매도 전달보다 2.5% 늘었다. 이는 2023년 2월(6.1%) 이후 29개월 만에 최대폭 증가다. 이두원 통계청 경제동향통계심의관은 “2차 추경에 포함된 소비쿠폰 지급, 으뜸 효율 가전 환급 등, 통신기기 신제품 출시 등의 영향으로 내구재가 많이 증가했다”며 “비내구재, 준내구재 모두 관련 품목 소비가 증가했다”고 설명했다.

소매판매 중에선 내구재가 5.4% 늘었다. 갤럭시Z 플립·폴드7 등 신제품 출시에 따라 통신기기 및 컴퓨터가 16.8% 증가했고, 가전제품도 6.6% 증가했다. 음식료품 등 비내구재(1.1%), 의복 등 준내구재(2.7%)도 증가세를 보였다.

설비투자는 운송장비(18.1%), 기계류(3.7%)에서 모두 투자가 늘어나면서 전월보다 7.9% 증가했다. 지난 2월(21.3%) 이후 5개월 만에 증가 전환했다. 다만, 건설업 생산을 보여주는 건설기성(불변)은 토목(10.1%)에서 공사실적이 늘었지만 건축(-4.8%)에서 줄어 전월 대비 1.0% 감소했다. 6월(6.4%) 이후 한 달 만에 감소 전환했다.

현재의 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.1포인트 하락한 반면, 향후 경기 국면을 예고해주는 선행종합지수 순환변동치는 전달 대비 0.5포인트 상승했다.

기획재정부는 이날 경기 회복의 긍정적인 신호가 강화되고 있다고 평가했다. 조성중 기재부 경제분석과장은 “7월 산업활동 주요 지표는 민생회복 소비쿠폰 지급 등으로 소매판매가 29개월 만에 최대폭 증가하는 등 2개월 연속 개선되는 모습을 보였다”면서 “8월 소비심리가 7년 7개월만에 최고치를 기록하고 대미 관세협상 타결 등으로 기업심리도 반등했다”고 설명했다.

정부는 어렵게 살린 내수 회복 모멘텀이 확산할 수 있도록 추경 사업을 신속히 집행하고 지방중심 소비·건설 활성화, 추석연휴·APEC 정상회의 계기 내수 활성화를 적극 추진한다는 방침이다.

아울러 미국 관세협상 후속조치에 만전을 기하는 동시에 우리 기업 피해 지원을 위한 추가 보완방안도 9월 중 마련한다는 계획이다. AI 대전환·초혁신경제 30대 선도프로젝트 등 ‘새정부 경제성장전략’도 적극 추진하겠다고 밝혔다.