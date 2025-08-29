[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 주민과 관광객들에게 쉼과 힐링의 공간을 제공하기 위해 지역 사회·단체와 협력해 조성한 백일홍단지 ‘산소카페 청송정원’(파천면 신기리)을 다음달 1일 개장한다고 29일 밝혔다.

이곳 정원은 4만5000평에 달하는 넓은 부지에 갖가지 색상의 백일홍을 식재해 매년 방문객들에게 큰 사랑을 받고 있으며 청송의 새로운 관광명소로 자리매김했다는 평가를 받고 있다.

화려한 백일홍과 함께 어우러진 정원은 군민들에게 휴식처를 제공하는 동시에, 관광객들에게는 명품 포토존이 되어 모두에게 즐거움을 선사하고 있다.

올해는 9월부터 11월까지 별도의 입장료 없이 전면 무료로 개방되며 백일홍 꽃밭 산책길 곳곳에는 인생샷을 남길 수 있는 다양한 포토존과 버스킹 공연 등 다채로운 문화행사가 마련된다.

윤경희 청송군수는 “유례없는 대형 산불로 상심한 군민들께는 다시 일어설 수 있는 용기와 희망을 전하고 청송을 찾은 관광객들께는 특별한 추억을 선물하고 싶다”며 “앞으로도 산소카페 청송정원을 지속적으로 조성·운영하여 머물고 싶은 청송, 다시 찾고 싶은 청송을 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 청송군은 오는 10월 29일부터 11월 2일까지 청송읍 용전천 현비암 일원에서 ‘제19회 청송사과축제’를 개최한다.

‘대한민국 대표브랜드 청송사과’를 주제로 다양한 체험·공연 프로그램과 직거래 장터가 운영될 예정이며 가을 정취 가득한 산소카페 청송정원과 함께 관광객들에게 더욱 풍성한 즐길거리와 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대된다.