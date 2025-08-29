트럼프 “공공건물 고전주의 의무화” 행정명령 서명 NASA 등 국가안보 기관 공무원 단체교섭권 박탈 행정명령도 연방 지원금 사용 내역도 조사 지시

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시간) 법원과 정부 청사 등 연방 공공건물 건축에 고전주의 양식을 의무적으로 채택하도록 하는 행정명령에 서명했다.

트럼프 대통령은 백악관이 발표한 행정명령에서 “연방 공공건물은 공공 공간을 고양하고 아름답게 하며, 인간의 정신을 고취하고, 미국을 고귀하게 만들고, 대중으로부터 존중받아야 한다”고 밝혔다.

그는 고전주의 건축양식을 연방 공공건물의 기본 양식으로 규정했으며, 수도 워싱턴DC에서는 특별한 사유가 없는 한 고전주의 양식을 우선 적용하도록 했다.

백악관은 “트럼프 대통령은 미국 공공 공간의 아름다움을 되살리고, 국가 유산을 반영하는 건축적 장엄함을 회복하기 위해 노력하고 있다”고 설명했다.

또한 트럼프 대통령은 국가안보를 이유로 항공우주국(NASA)과 기상청(NWS) 소속 공무원의 단체교섭권을 박탈하는 행정명령에도 서명했다.

앞서 지난 3월 트럼프 대통령은 국무부, 국방부, 재무부, 법무부, 상무부 등 주요 부처에서 국가안보 관련 업무를 담당하는 공무원의 단체교섭권을 제한했는데, 이번 조치로 그 범위를 더욱 확대했다. 백악관은 “트럼프 대통령은 국가안보 필수 기관들이 임무를 지체 없이 수행해 미국 국민을 보호할 수 있도록 하고 있다”고 강조했다.

아울러 트럼프 대통령은 연방 지원금이 지나치게 정치적 성격을 띤 사업에 사용되고 있는지 여부를 조사하라고 팸 본디 법무장관에게 지시하는 각서에도 서명했다.