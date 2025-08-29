8월 30일 신원시장에서 1차(6월 28일)에 이어 2차 달빛 축제 개최 ▲먹거리 부스 운영 ▲문화공연 ▲페이백행사 등 방문객 구미 당기는 다채로운 구성 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 무더운 여름밤 주민들의 더위를 식혀줄 관악구 대표 여름행사 ‘신원시장 달빛축제’ 2차 행사를 개최한다.

올해 10주년을 맞은 신원시장 달빛축제는 지역 주민과 방문객들에게 다양한 즐길거리와 볼거리를 제공하며, 전통시장 활성화의 중요한 발판이 되어왔다.

특히, 올해는 ’모두가 함께 즐기는 진짜 공동체 축제‘를 표방하여 전 세대가 공감하고 즐길 수 있는 프로그램으로 꾸며져, 지난 6월 28일 개최된 1차 행사에서도 큰 호응을 얻었다.

2차 행사는 30일 오후 3~9시에 신원시장에서 개최하며, 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

전통시장에서 가족들이 함께 즐길 수 있는 추억의 놀이와 함께 ▲먹거리 부스 운영 ▲풍성한 문화공연 ▲체험 행사 ▲구매 금액별 상품권 및 경품 이벤트 등 다채로운 프로그램이 방문객을 기다린다.

특히, ’맛의 조화 한 입만‘ 코너에서는 한입 크기의 먹거리를 맛보고 소포장으로 구매할 수 있으며, 3040 세대의 향수를 자극하는 ‘추억의 놀이왕을 찾아라!’ 등 특색 있는 프로그램도 준비되어 있어 방문객들의 이목을 끌 것으로 기대된다.

상인들에게 힌트를 얻어 시장 곳곳에 숨겨진 옥수수를 찾아내는 이벤트, 수산상점 수조에서 오징어 또는 다슬기를 직접 잡고 먹는 체험을 비롯해, 구매 고객에게 대상 페이백 행사 등 방문객을 위한 이벤트도 풍성하게 준비되어있다.

또, 주민 참여형 노래자랑과 플리마켓 외에도 전문 사진작가가 인근 별빛내린천의 아름다운 수변테라스를 배경으로 가족·친구·연인들끼리 소중한 순간을 기록할 수 있도록 인생네컷 사진 서비스를 제공한다.

신원시장 상인회는 축제 기간 동안 화재 및 안전사고 예방을 위해 유관기관과 협력하여 안전 관리 계획과 신속한 대응 체계를 마련했다.

박준희 구청장은 “이번 축제가 지역 경제 활성화와 공동체의 화합을 이루는 뜻깊은 시간이 되었으면 좋겠다”며 “이번 신원시장 달빛축제에 구민 여러분께서 가족·친구·이웃들과 함께 오셔서 무더운 여름을 시원하게 식히고, 소중한 추억을 만들어가시길 바란다”고 말했다.