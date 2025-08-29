[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 지난 27일 ‘제7회 사랑의 김치 나눔’ 봉사활동을 진행했다.

이번 행사는 직접 담근 김치를 지역의 어려운 이웃과 나누는 사회공헌 활동으로, 교직원 봉사대와 학생 봉사대로 구성된 YU사회공헌단 봉사대원과 외국인 유학생 등 80여 명이 학생회관 정식당에 모여 의미 있는 활동에 함께했다.

이날 참가자들은 김치 담그기, 포장, 물품 이동 등 전 과정에 힘을 모아 약 620kg의 김치를 준비했다.

담근 김치는 경산시 자원봉사센터를 통해 지역의 소외 이웃들에게 전달했다. 여름철에 진행되는 김장 봉사활동은 지역의 어려운 이웃들에게 특히 큰 호응을 얻고 있다.

정진영 영남대 사회공헌단장(환경공학과 교수)은 “이번 ‘사랑의 김치 나눔’은 학생들이 방학 동안 봉사활동에 참여하며 공동체 의식과 이웃 사랑을 실천하는 소중한 시간”이라며 “앞으로도 영남대 사회공헌단은 지역사회와 소통하고 나눔을 실천할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진할 것”이라고 말했다.