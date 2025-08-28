미니애폴리스 학교서 미사 중 총격 사건 20대 추정 범인, 현장에서 스스로 목숨 끊어

[헤럴드경제=손미정 기자] 27일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 학교에서 총격 사건이 발생해 어린이 2명이 숨지고 10여명이 다쳤다.

AP 통신 등에 따르면 이날 오전 8시 30분께 미니애폴리스의 한 가톨릭 학교에서 소총 등으로 무장한 용의자가 총기를 난사했다.

당시 학교는 오전 8시 15분부터 새 학기 첫 주를 기념하는 미사가 진행 중이었고, 범인은 학교 교회 옆으로 접근해 창문을 통해 미사 중이던 아이들을 향해 창문을 통해 총격을 가했다. 이 총격으로 신도석에 앉아 있던 8살과 10살 어린이가 그 자리에서 숨졌다.

미니애폴리스 경찰은 어린이 14명을 포함해 17명이 다쳐 인근 병원에서 치료받고 있으며, 이 중 어린이 2명의 부상 정도가 심각하다고 밝혔다.

범인은 20대로 추정됐으며 교회 뒤쪽에서 스스로 목숨을 끊었다. 구체적인 신원은 알려지지 않았다. 경찰은 범인의 단독 범행으로 보고, 범행 동기를 조사 중이다.

인근 주민 빌 비네만은 “약 4분 동안 50발에 가까운 총성이 들렸다”며 “처음엔 총성이 아니라고 생각했다. 너무 많고 불규칙적이었다”고 밝혔다.

야콥 프레이 미니애폴리스 시장은 기자회견에서 “아이들이 실제로 기도 중이었다”면서 “새 학기의 첫 주였다. 교회 안에서였다”고 말했다.

팀 월즈 미네소타 주지사는 소셜미디어 엑스(X)에 “끔찍하다. 범인이 제압됐으며 주민들에게 더 이상 위협은 없다”면서 “아이들과 교사들을 위해 기도한다. 새 학기 첫 주가 이 끔찍한 폭력으로 얼룩졌다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜 계정에 “미니애폴리스에서 발생한 비극적인 총격 사건에 대해 모든 보고를 받았다”며 “미 연방수사국(FBI)이 신속하게 대응했으며, 현재 현장에 있다”고 말했다. 이어 그는 “백악관은 이 끔찍한 상황을 계속해서 주시할 것이다. 이 사건과 관련된 모든 분을 위해 나와 함께 기도해 달라”고 당부했다.

미니애폴리스에는 전날 한 고등학교 밖에서 총격이 발생해 1명이 숨지고 6명이 다치는 총격이 발생했다. 또 몇 시간 후에는 도심에서 또 다른 총격이 발생해 2명이 사망했다. 지난 6월에는 미네소타 주의회 하원의원과 배우자가 자택에 침입한 괴한의 총격을 받고 숨졌고, 같은 날 인근 도시 챔플린에 거주하는 주 상원의원도 총격으로 다친 바 있다.