9월 1일부터 접수…40여명 규모 전 직군 채용 처브그룹 인수 후 첫 신입 공채…‘미래 인재’ 양성

[헤럴드경제=박성준 기자] 라이나생명보험이 2025년 정규직 신입사원 공개채용을 진행한다고 28일 밝혔다.

채용은 ▷상품·계리 ▷경영지원·IT 등 전 분야에 걸쳐 신입 직원 40여명을 채용한다. 모집 대상은 4년제 대학 졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자다. 지원 접수는 오는 9월 1일부터 19일까지 라이나생명 채용 홈페이지를 통해 가능하다. 전형 절차는 ▷서류전형 ▷인적성검사 ▷1차 면접 ▷최종 면접 순으로 진행되며, 최종 합격자는 내년 2월 입사한다.

채용 기간 서울 주요 대학 채용박람회와 본사 채용설명회를 열어 지원자들과 소통할 계획이다. 본사 채용설명회는 채용 홈페이지에서 9월 1일부터 선착순으로 신청할 수 있고, 9월 12일 광화문에 있는 라이나생명 본사에서 진행된다.

대부분의 보험사가 경력 채용을 선호하는 상황에서 라이나생명은 모기업인 글로벌 보험 리딩그룹 처브의 전폭적인 지원으로 인수 후 첫 신입 공채를 진행하며 미래를 보는 인재 양성을 계획하고 있다. 어려운 취업 시장에서 학업을 위한 노력과 다양한 경험을 쌓아온 신규지원자들 역시 준비된 인재라는 점에서 ‘넌 이미 프로야!’라는 슬로건을 기반으로 선발한다.

라이나생명 관계자는 “최근 채용 시장이 경력 중심으로 변화하고 있지만, 학업에 성실히 임한 인재를 선발해 함께 성장하는 것이 이번 신입사원 공개채용의 핵심”이라면서 “자신감을 바탕으로 라이나의 미래를 이끌어갈 인재들의 적극적인 관심과 지원을 바란다”고 말했다.