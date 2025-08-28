AI스페라(대표 강병탁)가 ‘AI 기반 위협 인텔리전스 웨비나’를 오는 9월 3일 개최한다고 밝혔다.

AI스페라는 위협 인텔리전스, AI 기반 자동화 대응, 공격 표면 관리(ASM) 등 다양한 보안 주제로 웨비나를 꾸준히 개최해 왔으며, 글로벌 보안 컨퍼런스 ‘RSA 2025’, ‘Infosecurity Europe 2025’ 참가를 비롯해 Cisco, Fortinet, VirusTotal, Palo Alto Networks 등과의 기술 통합 및 파트너십을 확대하며 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있다.

이번 웨비나에서는 Splunk와 Criminal IP, AI를 결합해 실시간 위협 탐지부터 분석·대응까지 자동화하는 전략을 소개한다. 단순 탐지에 머물던 기존 보안 운영과 달리, AI와 위협 인텔리전스를 결합해 사전 대응과 자동 차단까지 가능하다는 설명이다.

최근 국내외에서 보안 위협 사례가 잇따르며 사전 대응의 중요성이 한층 부각되고 있는 가운데, AI스페라는 이번 웨비나를 통해 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리) 플랫폼 스플렁크와 위협 인텔리전스를 결합한 AI 기반 보안 운영 자동화 전략을 중점적으로 다룬다.

이번 웨비나에서는 ▲AI와 위협 인텔리전스를 활용한 차세대 보안 운영 방향성을 비롯해 ▲크리미널 IP 데이터를 스플렁크에 연동하는 기술 구조와 워크플로우 ▲실시간 이상 탐지와 자동 분류를 통한 보안 이벤트 선별 방법 ▲스플렁크·크리미널 IP·AI 모델을 결합한 실제 운영 사례 시연이 진행된다. 또한 Q&A 세션을 통해 참석자들의 실시간 질문에 답변하는 시간도 진행될 예정이다.

AI스페라 강병탁 대표(前 고려대학교 정보보호대학원 산학협력중점교수)는 발표해서 “실시간 위협 대응을 위해서는 데이터 수집부터 분석·대응까지 전 과정을 자동화하는 것이 필수”라며, “크리미널 IP의 위협 인텔리전스를 스플렁크에 연동하고 AI 기반 탐지 모델을 결합하면, 보안 이벤트를 신속하고 정확하게 선별·대응할 수 있다”고 말했다.

웨비나 참가는 크리미널 IP 공식 홈페이지 ‘Knowledge Hub → 웨비나’ 게시글과 SNS에서 제공되는 사전 등록 링크를 통해 참여할 수 있다.