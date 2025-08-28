공연·전시·체험과 밴드 경연 기회

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 재단법인 순천문화재단(이사장 노관규)은 오는 10월 17~18일 조례호수공원 일원에서 개최하는 제6회 생활문화페스티벌 참여단체를 공개 모집한다.

공연·전시·체험 참여 대상은 순천에 활동 중인 생활문화 단체이며, 생활문화 밴드 경연대회 참여 대상은 전남권 동호회 및 아마추어 밴드이다.

순천생활문화단체(동호회) 선정 규모는 공연 13팀 내외, 체험·전시 10팀 내외이며, 선정된 단체는 20만원에서 40만원까지 공연 지원금 및 전시·체험비를 지원받을 수 있다.

순천생활문화밴드 경연대회는 본선 진출 10팀을 선발해 경연을 펼치며 ▲대상 1팀(200만원) ▲최우수상 1팀(100만원) ▲우수상 2팀(각 70만원)에 시상금과 상패가 수여되며 ▲결선 진출 6팀은 각각 30만원 공연 지원금이 지급된다.

축제를 앞두고 모집 기간은 이달 29일부터 다음 달 10일까지이며 자세한 내용은 순천문화재단 누리집(www.cfsc.or.kr) 공고문에서 확인할 수 있다.