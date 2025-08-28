9월 4일 광진구청 대강당에서 양성평등 기념식‧공연 등 행사 열어 온라인 퀴즈, 인형극 등 연계 프로그램 마련… 성평등 가치 확산 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 오는 9월 4일 광진구청 5층 대강당에서 ‘2025년 양성평등주간 기념행사’를 개최한다.

올해로 30회째를 맞는 양성평등주간은 정치·경제·사회 등 전 영역에서 실질적인 성평등의 이념을 구현하기 위해 제정됐다.

이에 따라 구는 양성 간 존중과 배려의 가치를 확산, 일·가정 양립을 실현하는 문화 기반을 다지기 위해 매년 기념행사를 진행해 왔다.

이번 행사에는 구민과 유관 단체 관계자 등 200여 명이 참석할 예정이며 1‧2부로 나누어 진행된다. 1부 기념식에서는 양성평등 문화 확산과 여성 사회참여 확대 등에 기여한 유공자에게 구청장 표창을 수여한다.

이어 2부 공연에서는 극단 ‘하늘꿈’이 무대에 올라 지역 아동과 주민들에게 인형극을 선보인다. 공연은 유아와 초등학생 자녀를 둔 가족을 대상으로 생활 속 성평등 인식을 자연스럽게 배울 수 있도록 기획됐다.

행사 당일 오후 1시부터 대강당 앞에서 키링 만들기 체험 부스도 운영하며, 사전 온라인 신청자를 대상으로 현장에서 경품 추첨 이벤트를 진행한다.

구는 다채로운 프로그램도 함께 마련해 구민과 함께 양성평등의 의미를 되새기고, 모두가 동등한 사회로 나아가기 위한 공감대를 넓혀갈 계획이다.

먼저, 9월 1일부터 7일까지 광진구민 누구나 참여할 수 있는 온라인 낱말퀴즈 이벤트를 연다. 양성평등 관련 단어를 활용한 퀴즈를 풀고 7개 이상 정답을 맞힌 참여자 중 70명을 추첨해 모바일 기프티콘을 증정한다.

9월 5일부터 19일까지는 지역 내 9개 어린이집‧유치원을 대상으로 ‘찾아가는 인형극’을 진행한다. 보육 기관을 직접 방문해 아동 눈높이에 맞춘 맞춤형 콘텐츠를 운영하며, 유아기에 올바른 성 인식을 형성할 수 있도록 돕는 교육 프로그램이다. 기념행사와 프로그램에 관련된 자세한 내용은 광진구가족센터로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “양성평등은 사회 전반의 지속가능한 발전을 위한 필수 가치”라며 “앞으로도 ‘차별 없는 도시 광진’을 실현하기 위한 정책을 적극 발굴·추진, 양성이 서로 포용하는 문화가 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.