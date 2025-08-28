-온실가스 국제감축실적 확보 위해 베트남 현장조사 및 관계자 회의 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 달성을 위해 베트남 농업환경부와 국외산림탄소축적증진사업(REDD+) 타당성 조사 및 민관협력 참여방안을 논의했다고 28일 밝혔다.

이번 회의는 지난 8일 쩐 득 탕 베트남 농업환경부 장관 방한 시 체결한 협력합의서(LoA) 후속 조치로 베트남 4개 성의 타당성 조사와 우리 기업의 REDD+ 참여에 관한 계획을 논의했다.

아울러, 목재 보드류 등을 생산하는 우리나라 기업인 유니드비티플러스는 선라(Son La) 지역에 REDD+ 사업을 위한 타당성 조사를 지난 4월부터 진행하고 있으며 감축 실적에 대한 경제성이 확보될 경우 REDD+사업에 참여할 예정이다.

우리나라는 지난 2023년부터 라오스에서 REDD+ 사업으로 150만 헥타르(ha) 규모의 준국가 수준 사업을 이행 중이며, 온두라스에서는 630만 헥타르( ha) 규모의 국가 수준 사업을 내년부터 본격 시작한다.

이번 베트남 REDD+ 협력합의서(LoA) 체결로 200만 헥타르( ha) 사업부지를 확보하며 2030 국가온실가스국제감축 목표 3750만 톤의 13%인 500만 톤 달성에 기여할 것이란 전망이다.

남송희 산림청 국제산림협력관은 “REDD+ 사업에 우리 기업이 지속적으로 진출하길 바란다”며 “정부는 부지확보 등의 협상과 기술지원을 기업은 투자를 담당하는 민관협력 사업 모델을 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.